Twaalfjarige zwemster beleeft zinderend debuut in WK-finale

Heel veel schijnwerpers zijn op de WK zwemmen gericht op de twaalfjarige Chinese Yu Zidi. Vanwege haar enorm jonge leeftijd kreeg ze dispensatie van de internationale zwembond om mee te mogen doen bij de senioren. Daar schopte ze het meteen tot haar eerste finale, die maandag zinderend eindigde voor haar.

Zwemster Summer McIntosh heeft bij de WK op de langebaan haar tweede goud veroverd. De 18-jarige Canadese won de 200 meter wisselslag in 2.06,69. De 12-jarige Yu Zidi uit China eindigde bij haar eerste WK-finale als vierde. De Chinese was met 2.09,21 maar 0,06 seconde langzamer dan de Canadese Mary-Sophie Harvey die het brons pakte. Alex Walsh uit de Verenigde Staten zwom naar het zilver.

Uitzondering voor Chinese

De internationale zwembond FINA heeft normaal een leeftijdslimiet van veertien jaar, maar voor zwemsters die op jongere leeftijd voldoen aan de limieten kan een uitzondering worden gemaakt. Yu kreeg die dispensatie. De Amerikaanse Gretchen Walsh greep de wereldtitel op de 100 meter vlinderslag. Met 54,73 bleef ze de Belgische Roos Vanotterdijk en de Australische Alexandria Perkins voor.

Marrit Steenbergen

De Nederlandse Marrit Steenbergen heeft zich bij de wereldkampioenschappen op de langebaan in Singapore niet weten te plaatsen voor de finale op de 100 meter rugslag. De 25-jarige Nederlandse eindigde in haar halve finale als achtste in een tijd van 59,94 seconden. Ze werd daarmee in totaal veertiende.

'Bijnummer'

De Amerikaanse wereldrecordhoudster Regan Smith was in de tweede halve finale de snelste met 58,21. Steenbergen is specialiste op de vrije slag, maar deed dit nummer erbij. Ze had zich als elfde gekwalificeerd voor de halve finales. Maaike de Waard werd uitgeschakeld in de series.

Kai van Wetering

Bij de mannen strandde Kai van Westering op de 100 meter rugslag in de series. De 21-jarige Nederlander, die opgroeide in Frankrijk maar er als zoon van een Nederlands-Amerikaanse vader voor koos om voor Oranje uit te komen, zette een tijd neer van 54,24 seconden. Dat was de 24e tijd van alle deelnemers in de series.