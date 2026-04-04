Nyls Korstanje is weer terug van weggeweest, letterlijk en figuurlijk. De Nederlandse topzwemmer kreeg na de WK van vorig jaar in Singapore 'een confronterend signaal' en vertrok uit het water. De wereld in, op zoek naar zichzelf en het antwoord op de vraag of hij zijn motivatie weer kon hervinden. Dat antwoord heeft hij.

De 27-jarige Korstanje won op EK's en WK's medailles met de estafette en de tweevoudig olympiër werkte zich als specialist op de (korte) vlinderslag op naar de wereldtop. Totdat in 2025 ineens het lampje uitging. Na maandenlange worsteling met rugproblemen doofde ook zijn motivatie door de mentale klap die hij kreeg van de blessure. Maar nu is hij terug in het water en werkt hij toe naar de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.

Gretigheid nam af

De Amerikaanse stad zat in zijn reispakket dat hij de afgelopen maanden uitvoerde. Korstanje trok naar Australië, Peru, Colombia, de Dolomieten en dus Los Angeles om lekker te reizen en tijd met vrienden door te brengen. Dat had hij nodig om zichzelf te hervinden. "Als een sporter alles heeft bereikt en al zijn dromen zijn uitgekomen, dan snap ik dat de gretigheid kan afnemen. Ik heb nog lang niet al mijn dromen bereikt, maar merkte vorig jaar wel dat mijn gretigheid afnam", zegt hij in gesprek met De Telegraaf.

'Daar zou ik veel meer mee verliezen'

Volgens Korstanje voelde dat als 'een confronterend, maar ook een heel duidelijk signaal'. "Ik moest aan de handrem trekken, want doordenderen op dezelfde manier had geen zin. Daar zou ik veel meer mee verliezen en het plezier misschien wel helemaal kwijtraken. Ik moest loskomen van het zwemmen." Hij ontdekte op zijn wereldreis dat hij nog steeds blij wordt van zwemmen op topniveau, maar ook van nieuwe mensen en culturen ontdekken, en dat hij rust vindt in de natuur.

'Kan prima naast elkaar bestaan'

"De afgelopen jaren leefde ik volledig voor het zwemmen. Bij elke keuze die ik maakte, vroeg ik mezelf af of ik er een betere zwemmer van zou worden. Dat heb ik nu nog steeds, want ik ben gewoon heel competitief. Ik word blij van mezelf ontwikkelen, maar ik heb tijdens het reizen ook geleerd dat ik meer ben dan alleen Nyls de zwemmer. Ik word van meer dingen gelukkig en weet nu dat het prima naast elkaar kan bestaan. Het klinkt misschien cliché, maar balans is toch echt een toverwoord", besluit Korstanje.