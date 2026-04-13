Topzwemmers Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman zijn al enkele jaren topsporter af. Toch onderneemt het gouden olympische koppel nog steeds sportieve activiteiten met elkaar, ook al komt daar wel een pijnlijke constatering bij kijken.

Zo deelt het paar dat ze bezig zijn met het afleggen van het Pieterpad. Dat is een bekende wandelroute die door Nederland gaat, van Pieterburen in het noorden helemaal naar Sint-Pietersberg in het zuiden.

'Nu zijn we écht burgerlijk'

Samen wandelen is toch minder spectaculair dan het topsportleven wat de twee jarenlang samen hadden. Daarom doen Kromowidjojo en Weertman lachend een pijnlijke constatering bij hun Instagrampost omtrent het Pieterpad. "Etappe 17 van het Pieterpad gelopen", zo schrijven ze, vergezeld met een groen vinkje. "Nu zijn we écht burgerlijk."

In de foto's die het getrouwde stel deelt, is te zien dat de twee bij de grens van Duitsland en Nederland lopen. Ook plaatsen ze een foto waarop Kromowidjojo aan het genieten is van een welverdiende cocktail.

Gouden huwelijkspaar

Kromowidjojo en Weertman hadden beiden een zeer succesvolle loopbaan als topzwemster. Zo won de 35-jarige zwemster drie gouden medailles en één zilveren medaille op de Olympische Spelen. Deze behaalden ze in 2008 en 2012. Ook won Kromowidjojo drie wereldtitels. Na haar loopbaan als topsporter was ze werkzaam als analist bij de NOS en Eurosport.

Ook haar man, Weertman, is in het bezit van olympisch eremetaal. Zo won hij op de Zomerspelen van 2016 in Rio de Janeiro goud op het 10 kilometer openwater zwemmen. Op datzelfde onderdeel werd hij een jaar later ook wereldkampioen.

De twee leerden elkaar kennen in de zwemwereld. Waar Kromowidjojo eerst nog iets had met Pier van de Hoogenband, trouwde ze in 2022 met Weertman. In 2025 verwelkomde het gouden stel hun eerste kindje; dochtertje Livia.