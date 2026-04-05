Olympisch zwemicoon Sharon van Rouwendaal is aan een nieuwe loopbaan begonnen. In september 2025 maakte ze bekend een punt te zetten achter haar actieve carrière, inmiddels is ze volop bezig met een nieuw traject. En dat moet haar leiden naar de Olympische Zomerspelen van 2028.

Tweevoudig olympisch kampioene open water Van Rouwendaal mikt dus niet op de Zomerspelen in Los Angeles als zwemster. Wel wil ze daar aanwezig zijn als trainer. Ze heeft het bedrijf Sharon van Rouwendaal Swim Academy uit de grond gestampt en inmiddels heeft ze enkele pupillen onder zich.

Jonge Turkse zwemster Su Inal

Een daarvan is de in 2010 geboren Turkse zwemster Su Inal. Ze deed vorig jaar mee aan het WK open water en werd 27e op de 5000 meter en 42e op de 10.000 meter. Van Rouwenbaal en Inal trainen samen in het Gloria Sports Arena in het Turkse Belek. Dat blijkt uit enkele foto's van Van Rouwendaal op Instagram. Ze schrijft erbij: "Let's go. Project LA 2028."

Ook is er een korte video waarin ze Inal op een crosstrainer opzweept. De kampioene schrijft: "Als ik mezelf zie coachen, dan zie ik een mix van twee van mijn ex-coaches: Philippe Lucas en Bernd Berkahn."

Misverstand

Ook gaat ze in opeen misverstand dat bestaat over openwaterzwemmen. "Het is vervelend dat ik het moet zeggen, maar: openwaterzwemmen vergt dezelfde techniek als bij normaal zwemmen. Het verschil schuilt in de tactiek."

Afscheid

Van Rouwendaal won de olympische titel op de 10 kilometer open water bij de Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Na het zilver bij de Spelen in Tokio in 2021, veroverde ze opnieuw de olympische titel bij de Spelen in Parijs. De in Soest opgegroeide zwemster is drievoudig wereldkampioene in het open water en geldt als de beste atlete ooit in deze discipline.

De openwaterzwemster vertelde bij haar afscheid op tv dat ze overwoog te stoppen op haar hoogtepunt, na het winnen van goud in Parijs. "Maar ik wilde het 100 procent zeker weten. En dat weet ik sinds ik twee maanden geleden als ambassadeur op het WK was en het niet miste."