Voormalig topzwemmer Maarten van der Weijden is na een moeizame periode met een scheiding inmiddels alweer een tijdje gelukkig in de liefde. Zijn nieuwe vriendin bereikte onlangs een bijzondere mijlpaal in haar leven en dat vervult Van der Weijden met trots.

Van der Weijden maakte twee maanden geleden al bekend dat hij trots op zijn partner was nadat ze haar masteropleiding had afgerond. Inmiddels heeft zijn vriendin Anne Sestig ook het bijbehorende diploma in ontvangst mogen nemen en daar was de voormalig topzwemmer ook bij aanwezig.

Trots bij Van der Weijden

De olympisch kampioen van 2008 deelde op zijn Instagram een aantal foto's van het bijzondere moment: "Super trots op Anne! Na jarenlang hard studeren is zij nu master of science als physician assistant", schrijft de zwemlegende op het sociale medium.

Van der Weijden plaatst een foto met zijn geliefde en laat ook zien hoe zij wordt toegesproken tijdens de ceremonie. De voormalig topzwemmer is zelf ook op de gevoelige plaat vastgelegd terwijl hij een foto maakt bij de diplomauitreiking.

Van der Weijden weer gelukkig in de liefde

De 45-jarige Van der Weijden en Sestig zijn inmiddels iets meer dan een jaar samen. De twee leerden elkaar kennen via de datingapp Tinder. De vorige relatie van Van der Weijden kwam in het najaar 2024 ten einde. Hij scheidde toen van zijn vrouw Daisy. De twee kregen samen twee kinderen, maar na een huwelijk van twaalf jaar kwam er een einde aan hun relatie.

Dat zijn huwelijk met haar geen stand hield, viel Van der Weijden erg zwaar. "Ik had het nooit voor mogelijk gehouden dat die scheiding zou plaatsvinden", vertelde hij over de breuk. "Daar liep ik best even tegen een muur op. Ik was altijd voorbereid op elk scenario, maar op deze even niet. Het was echt zoeken, een leegte. Ik heb dagenlang gewandeld, nagedacht, muziek opgezet en mensen gebeld."