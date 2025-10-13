Johan Kenkhuis heeft het helemaal gehad met de Nederlandse zwembond. Het icoon van de zwemsport roept op om de bond af te schaffen en de ontwikkeling van het zwemmen in de handen van de zwemmers zelf te leggen.

Kenkhuis opent zijn woedende bericht op LinkedIn met de conclusie dat hij inmiddels zeker weet dat de zwemsport beter af is zonder de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Kenkhuis maakte als zwemmer veel indruk in zijn loopbaan. Het hoogtepunt van zijn carrière was de Olympische Spelen in 2004 in Athene, waar hij zilver pakte op de 4×100 meter vrije slag. Sinds 2012 is Kenkhuis de vaste analist bij de NOS bij belangrijke zwemwedstrijden.

De oud-zwemmer is woest door een aantal regelwijzigingen in het jeugdzwemmen. Zo staat de snelste tijd niet meer bovenaan bij uitslagen en kun je bijna niet meer gediskwalificeerd worden omdat zwemmers onder de tien jaar fouten mogen maken in de slag. Ook medailles en podiumplaatsen zijn afgeschaft om de sport voor jonge zwemmers zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Kenkhuis is woest en concludeert dat de KNZB 'geen idee meer heeft waar ze het moeten zoeken'.

'Al zolang ik me kan herinneren...'

"Al zolang ik me kan herinneren weten ze bij de bond niet hoe ze de steeds kleiner en kwetsbaar wordende zwemsport moeten ondersteunen, ontwikkelen, laten groeien. Elke keer wordt er vanuit het bonds bureau adhoc en visieloos beleid bedacht van onbeduidend niveau, elk seizoen weer andere spelregels, elk jaar weer minder verenigingen, wedstrijdzwemmers en daardoor middelen om de sport te bedienen", laat Kenkhuis weten in een woest bericht over de bond.

Kenkhuis roept op tot een zeer belangrijke maatregel. Hij wil dat de zwemverenigingen zelf het heft in handen nemen en de bond gaan boycotten. "Er komt een tijd dat je als organisatie moet zeggen; wij weten het niet meer, laat iemand anders het alsjeblieft overnemen. En er komt een tijd voor alle zwemverenigingen in Nederland om te zeggen: tot hier en niet verder, we gaan het ZELF wel doen." In de reacties is er veel bijval voor de woorden van Kenkhuis.