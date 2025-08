De 18-jarige Summer McIntosh is dé sensatie van de WK zwemmen. In Singapore zit het supertalent inmiddels op drie gouden medailles. De Canadese evenaart mogelijk een bijzonder record, maar blijft zelfs met goud enorm kritisch op haarzelf. 'Dat was ons grote doel'.

McIntosh won haar derde gouden medaille van dit WK door te winnen op de 200 meter vlinderslag. Maar écht blij was ze niet. Ze kwam namelijk te kort voor een wereldrecord.

Zeldzaam record

Het supertalent maakte op haar 14de al haar debuut op de Olympische Spelen. Ze heeft dus behoorlijke ervaring. Op de WK zwemmen heeft ze de kans om het bijzondere record van zwemlegende Michael Phelps te evenaren: vijf gouden medailles winnen op één WK. De gouden plakken op de 400 meter vrije slag, 200 meter wisselslag en dus de 200 meter vlinderslag zijn in ieder geval al binnen.

Schelden na winst

Net na het aantikken was er geen ultieme blijdschap te zien bij McIntosh. "F*ck", schreeuwde ze uit. Ze hoopte op een nieuw wereldrecord. "En dat was ook ons grote doel", onthulde ze na de wedstrijd. "Daar heb ik voor getraind en dan zie je dat er net tekort voor komt... Ik heb het laten liggen in de laatste 15 meter van de race. Ik heb mijn doel dus niet bereikt."

Die ergernis is stiekem wel een beetje te begrijpen. McIntosh heeft namelijk al zoveel medailles gewonnen, dat de zoveelste gouden plak eigenlijk niet zo bijzonder meer is. Het fenomeen won 29 medailles op WK's en de Olympische Spelen samen, 17 keer was dat goud.

GOAT

Het record van Phelps is nog mogelijk om te evenaren voor de 18-jarige. Ze komt in Singapore nog in actie op de 800 meter vrije slag en de 400 meter wisselslag. De Amerikaan zette dit ongelooflijke resultaat neer in 2007. "Hij is de ‘GOAT'", vindt ook McIntosh. "Michael is het gezicht van de zwemwereld. Om maar iets te kunnen evenaren van wat hij gedaan heeft, is echt geweldig."

De zwemster begint zelf ook al steeds meer een zwemlegende te worden. Naast de vele medailles verzamelde ze dik 400 duizend volgers op Instagram.

McIntosh was enkele weken geleden nog aanwezig bij de Formule 1: