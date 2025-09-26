Inge de Bruijn (52) heeft op televisie verteld over een heftige periode in haar leven. De viervoudig olympisch zwemkampioene had als kind te maken met een onveilige thuissituatie.

Bij Carrie op Vrijdag blikte de Barendrechtse ex-topzwemster terug op de tijd dat ze zeven jaar was. "Die situatie kwam door mijn vader", zo stak ze van wal. "Mijn moeder had vier kinderen. Er was huiselijk geweld. Hij was alcoholist. Je gaat niet na één klap weg. Je houdt hoop."

Klappen

Ze gaat verder: "Maar op een gegeven moment dacht ze: dit is de druppel. Bij de eerstvolgende klap gaan we weg. Met alleen de kleding die we aanhadden gingen we weg. Mijn moeder heeft gekozen voor haar eigen geluk en dat van haar kinderen. Ze is naar een Blijf Van Mijn Lijf Huis gevlucht."

"Als kind was het heel erg wennen. Het voordeel was, dat we elkaar hadden. Sport was onze uitlaatklep, dat was een pré in onze situatie. Dat was een afleiding. We waren omringd door moeders en kinderen die hetzelfde hadden meegemaakt. Dat heeft geholpen."

Carrière van Inge de Bruijn

Inge de Bruin is de succesvolste zwemster van Nederland. Ze zorgde in 2000 bij de Olympische Spelen in Sydney voor een sensatie. Ze won daar drie keer goud in een wereldrecord: op de 50 meter vrij, 100 meter vrij en 100 meter vlinderslag. Daarnaast pakte ze nog een zilveren medaille op de 4x100 meter vrije slag.

Ze werd in een klap een van de bekendste sporters in Nederlan. Die nieuwe status bleek lastig voor De Bruin. "Ik wilde alleen maar de beste van de wereld worden. Ik heb nooit gevraagd om een bekende Nederlander te worden", zei ze onlangs in een interview met het AD. "Een actrice of zangeres wil in de spotlights staan, ik wilde alleen maar snoeihard zwemmen. Vergeet niet, mensen kunnen verschrikkelijk onaardig doen hè. Toen ik nog zwom, stond ik eens in de supermarkt. Net uit bed in mijn joggingpak, zonder make-up, haar in een staart. Hoor ik: ‘Jij bent toch Inge de Bruijn? Je ziet er niet uit in het echt'."