Oud-topzwemmer Pieter van den Hoogenband brengt een biografie uit: 'Watergevoel'. De drievoudig olympisch kampioen blikt daarin ook terug op zijn jeugdjaren, waarin hij nog niet de keurige en gedisciplineerde zwemgrootheid van later was. Zo had hij het moeilijk met diverse 'verleidingen'.

Van den Hoogeband, chef de mission bij de Olympische Spelen van 2021 en 2024, moest als jong talentje de wekker zetten op half vijf in de morgen. Dan moest hij door de duisternis fietsen, door de wind, door de regen.

"En vervolgens urenlang trainen", vertelt hij tegen het AD. " Dan heb je soms ook een uitlaatklep nodig. Die vond ik in uitgaan, in plezier maken. En ja, dan werd het weleens laat. Nog steeds, trouwens. Het hoogst haalbare bereiken als sporter was me alles waard, maar ik ben zeker geen heilige."

Brak

Ook blijkt uit het gesprek dat hij eens klant van de week was bij een Brabantse vestiging van McDonalds. Terwijl hij als topsporter uiteraard geen grammetje te veel aan zijn lichaam kon tolereren. Maar voor Van den Hoogeband is dat waar het leven om draait: van alles uitproberen. Soms ook jezelf gewoon voor gek zetten, awnt het hoeft niet altijd zo serieus.

Hij geeft een vorobeeld: "Neem laatst, toen ik tijdens een verjaardagsfeestje opeens als dj aan zo'n draaitafel stond, terwijl de kinderen toekeken. Niet dat ik er iets van kan, hoor, plaatjes draaien." Onlangs zag hij bij een hockeywedstrijd van zijn zoon dat een teamgenoot nog zichtbaar brak was van de avond ervoor. En ook daar kan hij mild over oordelen: " Maar ik begrijp het wel. Het leven moet ook een beetje leuk zijn, hè. Work hard, play hard; dat is ook een beetje wie ik ben."

Lichaam van Nederlandse zwemlegende beoordeeld met een 10: 'Dat was belachelijk hoog' Pieter van den Hoogenband is één van de beste zwemmers ter wereld ooit. Niet zo gek dat de Nederlander een biografie gekregen heeft. Uit dat boek wordt een opmerkelijk onderzoek van Duitse wetenschappers aangehaald in de talkshow Humberto. De Duitsers wisten niet wat ze zagen toen het lichaam van Van den Hoogenband (nu 47) onder de loep lag.

Zus met borstkanker

Veel in het leven van Van den Hoogeband is zo optimaal gegaan als maar kon. En hij heeft van zichzelf een zonnig humeur en barst van de energie. Maar er zijn uiteraard ook zaken die hem aangrijpen. Zoals dat zijn zus Veronique (45) borstkanker heeft. " Heus, het raakt me als ik de kamer binnenloop en mijn zusje daar met een pruik zie zitten op de bank. Fuck it, denk ik dan, dit hoort niet."

Dit is Ranomi Kromowidjojo: olympisch kampioen, van ex Pieter van den Hoogenband naar eerste kindje met Ferry Weertman Ranomi Kromowidjojo kende een succesvolle carrière als zwemster. Ze was een vast gezicht op de Olympische Spelen, en blijft dat ook na haar loopbaan als topsporter. Lees hier over de ervaringen die ze zelf opdeed als atleet en over haar relaties met bekende zwemmers.