Oud-voetballer Rodney Sneijder organiseerde vrijdagmiddag een exclusief padeltoernooi om geld in te zamelen voor KWF, een doel dat de familie Sneijder diep raakt. Jeffrey, Wesley en Rodney Sneijder verloren in een jaar tijd beide ouders aan kanker. Bij het padeltoernooi spraken de broers openhartig over de gitzwarte periode. "Ik raakte volledig van het padje af", vertelt Rodney tegen Sportnieuws.nl.

"Het is toch wel een emotionele dag", opent Rodney op zijn eigen padeltoernooi, georganiseerd met zijn bedrijf Barosy.nl. "Iedereen weet wat ik heb meegemaakt samen met mijn broers. Na het overlijden van mijn vader heb ik me daar nu al meerdere keren voor ingezet. Ik had een streefbedrag van vijfduizend euro, maar vóór het evenement begon stond de teller al op tienduizend", zegt de oud-voetballer vol trots.

Ook Wesley Sneijder voelt hoe beladen de dag is, maar ziet tegelijkertijd de positieve kant van het initiatief. "Het is zeker een emotionele dag, omdat je op zo’n dag toch weer stilstaat bij hetgeen wat er gebeurd is. Maar aan de andere kant is het ook een hele mooie dag, gezien het feit waar we het voor doen. Ik weet zeker dat onze ouders trots zullen zijn en van boven meekijken. Het geeft een dubbel gevoel, maar ik ben super blij en trots dat we hier staan."

Gitzwarte periode voor familie Sneijder

De familie Sneijder kreeg de afgelopen jaren zware klappen te verwerken. In 2023 verloor de familie Sneijder moeder Sylvia, die op 59-jarige leeftijd overleed na een slopende strijd tegen kanker. Voor Rodney was dat een zware klap en het lukte hem lange tijd niet om het verlies van zo’n belangrijke steunpilaar in zijn leven te verwerken. "Het was altijd mijn grootste angst om haar kwijt te raken. Toen ik mijn moeder verloor, raakte ik compleet van het padje af", erkent hij openlijk.

De maanden na het overlijden werd een gitzwarte periode voor de inmiddels 34-jarige Rodney. Hij begon onder meer met gokken en drinken. "Ik raakte mezelf kwijt en zocht afleiding in foute dingen. Het was gewoon een donkere periode." Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg de familie begin 2024 te horen dat ook vader Barry ongeneeslijk ziek was. Op 8 februari van het afgelopen jaar overleed hij. Juist dat verlies zorgde uiteindelijk voor een ommekeer. "Toen ik wist dat ik mijn vader ook zou gaan verliezen, ben ik vrij snel begonnen met hardlopen en kort daarna ook met fitnessen en ondernemen."

Moeilijk om worstelende broer te zien

Voor Wesley was het als oudere broer moeilijk om van dichtbij te zien hoe zijn broer worstelde. "Ik was bezig met mijn eigen verwerkingsproces, maar aan de andere kant moest ik zorgen dat hij niet de andere kant op ging. Gelukkig kreeg ik ook vrij snel steun van hem, doordat hij op een gegeven moment zei: ik moet iets om handen hebben zodat ik bezig ben en dat ik weer positieve dingen in het leven ga zien. Dat heeft hij fantastisch gedaan. Zo kon ik ook verder met mijn verwerkingsproces."

Onderneming opgericht

Uit die periode ontstond ook Barosy, de onderneming van Rodney. De bedrijfsnaam is samengesteld uit de namen vader Barry, Rodney en moeder Sylvia. "De naam heb ik bedacht toen mijn moeder ernstig ziek werd. Alleen wist ik toen nog niet wat ik ermee wilde. Tijdens het ziekbed van mijn vader heb ik besloten om sportkleding op de markt te brengen. Ik ging vrij veel sporten, dat was mijn uitlaatklep", vervolgt de oud-voetballer van onder meer RKC en FC Utrecht, die uiteindelijk moest stoppen door paniekaanvallen.

Inmiddels is het bedrijf onlosmakelijk verbonden met KWF, iets wat voor de broers extra betekenis heeft. "Dat maakt het nog mooier en ook wel bijzonder, omdat onze beide ouders zijn overleden aan die verschrikkelijke ziekte. We kunnen onze ouders niet meer terughalen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat we met elkaar zoveel mogelijk geld ophalen voor dit goede doel. Je kunt er helaas vrij weinig tegen doen, maar misschien in de toekomst wél. Hopelijk kunnen we gevecht tegen deze ziekte aangaan", besluit Wesley.