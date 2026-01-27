De weg van Royston Drenthe om 'nog één keer fit' te worden, gaat met vallen en opstaan. De 38-jarige oud-topvoetballer van onder meer Feyenoord, Real Madrid en het Nederlands elftal had het in de beginfase zwaar met de uitdaging om liefst twintig kilo af te vallen. Gelukkig heeft hij de steun van voetbalmaatje Wesley Sneijder, die in hetzelfde traject zit. In de tweede aflevering raakt Sneijder een gevoelige snaar bij Drenthe.

Het is niet makkelijk om het televisieprogramma Nog 1 Keer Fit op NPO 3 te zien, wetende dat Drenthe in het najaar van 2025 een herseninfarct kreeg. Met toestemming van hem en zijn familie wordt het 'afvalprogramma' gewoon vertoond. De voormalig verdediger zal met de wetenschap van nu zelf ook wel lastig naar zijn motivatieproblemen kijken die in de eerste twee afleveringen duidelijk worden. Maar het toont ook hoe knap de weg is die hij aflegt. Al had hij daar wel een speech van Sneijder voor nodig.

Beteuterde Drenthe

Beteuterd staart Drenthe naar de grond als zijn personal trainer Hakan hem een uitbrander geeft. Een dag eerder heeft Drenthe hem laten zitten, omdat ze een afspraak hadden om om 10.00 uur te trainen. Drenthe kwam niet en hij moest voor die fout even op de blaren zitten. "Waar was je gisteren? Ik was aan het wachten daar hè", zegt de trainer boos. "Even gas geven, dan gaan we een heel mooi resultaat neerzetten. We gaan dat met z'n allen doen." Drenthe ondergaat het als een betrapt kind. De woorden lijken niet binnen te komen, totdat Sneijder het naast hem overneemt.

'Dan kunnen we beter stoppen'

"Eerste twee daagjes zijn effe kloten, daar moet je even doorheen. Na dag drie of vier dan wil je niks anders meer. Je voelt je dan top, je bent blijer en je hebt meer energie. Je kan het gewoon, je moet het alleen zelf willen. Dat kan Hakan niet tegen je zeggen, dat kan Rutger (presentator Rutger Castricum, red.) niet tegen je zeggen en ik niet. Als je zelf die knop niet om kan zetten, dan kunnen we beter stoppen. Ik ga er volledig voor en ben 100 procent om en jij kan dat ook. Ik wil je daar een beetje in meetrekken, want we hebben het allebei nodig vriend."

'Dat waardeer ik'

Die woorden komen zichtbaar binnen bij Drenthe. Hij spreekt zijn waardering voor zijn voetbalvriend uit. "Ik ken Wes langer dan vandaag. Als hij zijn tijd neemt om zijn zegje te doen, dan weet je dat het menens is. Dat waardeer ik, vooral vanwege het feit dat hij het meent."