Bij een dodelijke schietpartij in New York, waarbij vier slachtoffers vielen, is een medewerker van de NFL (American football) ernstig gewond geraakt. Dat maakte Roger Goodell, de grote baas van de organisatie, bekend via een brief aan het personeel.

De schietpartij vond plaats in een wolkenkrabber aan Park Avenue in het hart van de stad. De schutter stapte uit een dubbel geparkeerde BMW en liep met een M4-geweer richting de ingang van het gebouw, aldus politiechef Jessica Tisch. Daarbij kwamen drie onschuldige burgers, twee mannen en een vrouw, en een politieagent om het leven. Een vijfde persoon werd neergeschoten en raakte zwaargewond.

NFL-medewerkers verschuilen zich

De verdachte liet een vrouw ongeschonden uit de lift stappen en ging vervolgens naar de 33e verdieping, waar hij een vrouw doodschoot. Op die verdieping bevindt zich het kantoor van het bedrijf Rudin Management, aldus Tisch. Medewerkers van de NFL, de belangrijkste American football-competitie van de VS, zitten op verdiepingen 5, 6, 7 en 8.

I’m told NFL employees at 345 Park Ave have been told to shelter in place after reports of gunfire nearby.



An NFL security alert sent to employees: “Do not exit the building. Secure your location and hide until law enforcement clears your floor. Please switch phones to silent.” https://t.co/KcBlW3cqX3 — Jeff Darlington (@JeffDarlington) July 28, 2025

Aanwezig personeel kreeg een beveiligingswaarschuwing waarin stond: "Verlaat het gebouw niet. Beveilig uw locatie en verberg u totdat de politie uw verdieping heeft ontruimd. Zet uw telefoon op stil."

Ernstig gewonde NFL-medewerker

NFL-commissaris Roger Goodell liet weten dat een medewerker "ernstig gewond is geraakt bij deze aanval". 'Hij ligt momenteel in het ziekenhuis en verkeert in stabiele toestand', schreef hij in een brief. 'Het NFL-personeel is in het ziekenhuis en we steunen zijn familie.' Volgens Goodell zijn de overige medewerkers ongedeerd.

NFL Commissioner Roger Goodell sends NFL employees message about shooting at building where NFL offices are located.



An NFL employee was “seriously injured” but is in stable condition pic.twitter.com/9fy9XRuNZI — Armando Salguero (@ArmandoSalguero) July 29, 2025

Hij bedankte de hulpdiensten voor hun snelle en daadkrachtige leven. Ook mogen NFL-medewerkers die op 345 Park Avenue werken dinsdag thuis werken, of zelfs helemaal vrij nemen. Volgens Goodell is er de komende tijd meer beveiliging aanwezig in het gebouw. 'Ieder van jullie is een gewaardeerd lid van de NFL-familie. We komen hier samen doorheen', ondertekende hij de brief.

Mentale problemen

De schutter, de 27-jarige Shane Tamura, komt uit Las Vegas. Hij handelde vermoedelijk alleen en had volgens Amerikaanse media een "geregistreerde geestelijke gezondheidsgeschiedenis". De afgelopen dagen reed hij vanuit zijn thuisstaat Nevada via Colorado, Nebraska en Iowa, het District of Columbia en New Jersey naar New York. Hij was daar pas maandagmiddag aangekomen. In de auto van de verdachte werd onder meer een revolver en meer munitie gevonden.

Over het motief van de schutter is niets bekend. Hij is omgekomen door een schotwond, aldus de politiechef. Hij heeft zichzelf waarschijnlijk van het leven beroofd.

Panikerende situatie

Jessica Chen vertelde ABC News dat ze "meerdere schoten snel achter elkaar hoorde afgaan vanaf de eerste verdieping". "We waren echt heel erg bang", voegde ze eraan toe. Ook stuurde ze berichten naar haar ouders waarin stond dat ze van ze hield. Een andere medewerker uit het gebouw omschreef het als "paniekaanval onder de menigte".

Volgens CNN is het de 254e massaschietpartij dit jaar in de Verenigde Staten. Er is sprake van een massaschietpartij als er vier of meer slachtoffers zijn, de schutter niet meegerekend.