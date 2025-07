Er wordt steeds meer duidelijk over het motief van de schutter van de dodelijke schietpartij in New York, waar vier mensen het leven lieten. De man die heel het land door reisde, had het gemunt op de NFL, de organisatie van de belangrijkste American football-competitie in de VS. Dat blijkt uit een briefje dat hij bij zich had.

De schietpartij vond plaats in een wolkenkrabber aan Park Avenue in het hart van de stad. De schutter stapte uit een dubbel geparkeerde BMW en liep met een M4-geweer richting de ingang van het gebouw, aldus politiechef Jessica Tisch. Daarbij kwamen drie burgers om het leven en een 36-jarige politieagent. Niet veel later beroofde de man zichzelf van het leven.

Brief aan de NFL

De schutter zou chronische traumatische encefalopathie (CTE) hebben gehad, een aandoening die kan leiden tot dementie. "Onderzoek mijn brein alsjeblieft, het spijt me", stond onder meer op het briefje.

CTE wordt vooral in verband gebracht met sporten waarbij veel hoofdblessures voorkomen, zoals American football. De schutter lijkt het de NFL kwalijk te nemen dat hij de ziekte heeft opgelopen. "Je kunt het niet opnemen tegen de NFL, ze zullen je verpletteren", schreef hij volgens de bronnen van CNN.

CTE

CTE leidt tot symptomen zoals geheugenverlies, depressie, agressief gedrag en uiteindelijk dementie. De ziekte kan alleen postuum worden vastgesteld, wat het herkennen ervan bij levende spelers extra lastig maakt. Onderzoek aan de Boston University ontdekte tekenen van CTE bij meer dan 90% van de onderzochte, overleden NFL-spelers – een statistiek die vragen oproept over de veiligheid binnen de sport.

De NFL heeft inmiddels stappen gezet, zoals strengere protocollen rond hersenschuddingen en het aanpassen van helmtechnologie. Toch blijven critici wijzen op een cultuur waarin fysieke impact vaak wordt verheerlijkt, en waar spelers hun gezondheid opofferen voor roem en rijkdom.

Tragisch voorbeeld

Een tragisch voorbeeld is Aaron Hernandez, van wie de docuserie Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez is gemaakt. Zijn carrière – en leven – nam een dramatische en uiteindelijk fatale wending. In 2017, op 27-jarige leeftijd, pleegde Hernandez zelfmoord in zijn cel, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor moord. Na zijn dood werd zijn brein onderzocht en gaven artsen een verontrustende conclusie: Hernandez leed aan stadium 3 CTE. Dat is ernstig stadium van de hersenziekte die normaal gesproken alleen wordt gezien bij veel oudere, gepensioneerde spelers.

Gewonde NFL-medewerker

De schutter van de dodelijke schietpartij reed de afgelopen dagen hij vanuit zijn thuisstaat Nevada via Colorado, Nebraska en Iowa, het District of Columbia en New Jersey naar New York. Bij het incident raakte een medewerker ernstig gewond, zo liet NFL-baas Roger Goodell weten.

'Hij ligt momenteel in het ziekenhuis en verkeert in stabiele toestand', schreef Goodell in een brief. 'Het NFL-personeel is in het ziekenhuis en we steunen zijn familie.' Medewerkers mogen dinsdag thuis werken, of helemaal vrij zijn.