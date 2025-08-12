Een ongeluk zit vooral in de NFL (American football) in een klein hoekje. Tackelen is er de normaalste zaak van de wereld en vaak gebeurt het op hoge snelheid. Afgelopen weekeinde ging het gruwelijk fout bij een oefenduel tussen Detroit Lions en Atlanta Falcons, toen Morice Norris op akelige wijze knock-out ging.

Tijdens de oefenpot op vrijdag kwam de verdediger van de Lions hard in aanraking met de knie van Falcons-running back Nathan Carter. Door die klap op zijn hoofd was Norris meteen bewusteloos, wat zorgde voor enge beelden. Medici van beide teams hadden snel in de gaten dat het mis was en snelden het veld op.

Zij brachten hem ongeveer twintig minuten lang ter plaatse eerste hulp, waarna hij per ambulance naar Grady Memorial Hospital in Atlanta werd overgebracht. Tijdens de behandeling knielden spelers van beide teams op het veld en baden ze samen - iets wat gebruikelijk is in Amerikaanse sporten.

Wedstrijd meteen stilgelegd

Vanwege de ernst van de situatie en na overleg tussen beide coaches werd besloten dat ze de klok af lieten lopen in het vierde kwart. Op dat moment stond er op het scorebord 17-10 in het voordeel van Detroit Lions. Met nog 6:31 te gaan werd het duel vanuit New York (hoofdkantoor NFL) definitief stilgelegd.

Let op: beelden kunnen als schokkend worden ervaren

Morice Norris injury video full sequence

-Knee to side of head. Unconscious and fencing immediately.

-Seizure activity seen in legs a few seconds later. Falcons trainers probably saw it right away.

-Taken off in ambulance pic.twitter.com/FkYsbDxAQR — Jimmy Liao MD | Detroit Lions Morning Rounds (@JimmyLiaoMD) August 9, 2025

Norris moest in het ziekenhuis blijven ter observatie, maar zijn toestand was stabiel "met gevoel en beweging in al zijn ledematen". Zelf deelde hij via Instagram een hoopvol bericht. "Ik ben helemaal in orde, stress niet", met een dankwoord voor alle steun.

Terug in Detroit

Volgens coach Dan Campbell is Norris inmiddels terug bij het team en maakt het goed, maar bevindt hij zich nog steeds in het hersenschudding‑protocol. Hij wordt de komende periode zorgvuldig gemonitord om zijn herstel te volgen.

Déjà vu naar 2023

Het incident met Norris deed denken aan begin 2023, toen Damar Hamlin van Buffalo Bills een hartstilstand kreeg op het veld na een vergelijkbare tackle. Hij werd ter plekke gereanimeerd met een defribilator (AED) en de wedstrijd werd onmiddellijk afgelast - wat niet vaak voorkomt in de NFL. Hij werd een week lang in kritieke toestand in het ziekenhuis gehouden, maar herstelde volledig. In 2024 maakte hij zelfs zijn rentree.

American football is met name voor de hersenaandoening Chronische Traumatische Encefalopathie (CTE) een gevaarlijke sport. Veel (oud-)spelers lijden er dan ook aan. CTE leidt tot symptomen zoals geheugenverlies, depressie, agressief gedrag en uiteindelijk dementie en kan pas worden vastgesteld na iemands dood. De NFL heeft inmiddels stappen gezet, zoals strengere protocollen rond hersenschuddingen en het aanpassen van helmtechnologie.