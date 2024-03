Gisele Bündchen reageert woest op kwade tongen: 'Leugen dat ik Tom Brady heb bedrogen'

Gisele Bündchen heeft in een uitgebreid interview woest gereageerd op kwade tongen die beweren dat het topmodel haar ex-man Tom Brady zou hebben bedrogen. "Dat is een leugen."

In het interview met The New York Times reageert het Braziliaanse topmodel (43) voor het eerst op de geruchten. De nu 46-jarige American football-ster en zij verbraken de relatie in oktober 2022, na een huwelijk van dertien jaar. Al snel kwamen berichten naar buiten dat Bündchen wat slippertjes zou hebben gemaakt.

"Het is iets wat veel vrouwen overkomt, wanneer ze de moed hebben om een ongezonde relatie te verbreken. Ze worden dan al snel als ontrouw bestempeld", vindt Bündchen die inmiddels een relatie heeft met Joaquim Valente. Hij is de jiujitsutrainer van de zoon die zij heeft met Brady Benjamin Rein. "Dit is de eerste keer dat ik een relatie heb met iemand die eerst een vriend van me was”, vertelt ze tegen de New Yorkse krant. "Het is heel anders, heel oprecht en heel transparant."

Brady en Bündchen hebben naast de 13-jarige Benjamin nog een dochter, Vivian (10). De kinderen zijn met Bündchen meeverhuist naar Miami. Brady heeft nog een 16-jarige zoon van een andere moeder. Bünchen zou nog steeds een goede band hebben met die zoon, Jack.