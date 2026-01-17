De Amerikaanse sportlegende Tom Brady heeft openhartig gesproken over het einde van zijn NFL-carrière en over de spraakmakende scheiding met zijn vrouw. "Het was een uitdaging."

Brady heeft een 'zwaar laatste seizoen gehad', zo vertelt de 48-jarige voormalige American footballspeler over het einde van zijn sportcarrière bij de New England Patriots in 2022. "Ik had te maken met een persoonlijk familieprobleem. En het was een uitdaging... het kostte me gewoon veel, weet je, in termen van mijn vermogen om te spelen", zegt Brady in gesprek met MLFootball. Hij verwijst daarbij naar de impact die de scheiding van het Braziliaanse topmodel Gisele Bündchen had op zijn prestaties.

'Uniek jaar'

Brady probeerde naar eigen zeggen zoveel mogelijk in het laatste seizoen te stoppen. "Ik voelde dat ik het aan mijn teamgenoten en coaches verschuldigd was om ze alles te geven wat ik had. Ik wilde dat het aan het eind iets beter had kunnen zijn. Maar het was gewoon een unieke situatie en een uniek jaar voor mij."

Brady wordt gezien als de beste American footballspeler ooit. Als quarterback won de Amerikaan zevenmaal de felbegeerde Super Bowl. Geen enkele speler wist dit aantal te bereiken. In totaal was hij 23 seizoenen actief in de NFL, waarin hij acht keer werd uitgeroepen tot MVP.

Scheiding van topmodel

In februari 2022 kondigde Brady aan met pensioen te gaan, omdat hij meer tijd met zijn gezin wilde doorbrengen. Na een korte terugkeer voor een seizoen bij de Tampa Bay Buccaneers, besloot Brady in 2023 er definitief een punt achter te zetten. Gelijktijdig met zijn voetbalstop maakten Bündchen en Brady eind 2022 bekend na een huwelijk van dertien jaar uit elkaar te gaan. Brady en Bündchen waren sinds 2009 getrouwd en hebben samen twee kinderen.

Bündchen is een 46-jarig topmodel. Voor haar huwelijk met Brady had de Braziliaanse een relatie met topacteur Leonardo DiCaprio.