De legendarische American football-trainer Bill Belichick (73) heeft een vriendin die een ietsiepietsie jonger is: Jordon Hudson is 24 jaar. Dat maakt hen het mikpunt van veel grappen en grollen, maar het lijkt ook impact te hebben op enkele van zijn ambities.

Volgens Amerikaanse media heeft Belichick een project op poten gezet dat moet leiden tot een documentaire over de uiterst succesvolle trainer. Het onderwerp is zijn eerste seizoen bij het team van de University of North Carolina. De producent NFL Films zou daarover een docu maken in het kader van hun reeks 'Hard Knocks'. Streamingplatform HBO had interesse om de productie uit te zenden.

Volgens The New York Times gooiden extra eisen van Hudson roet in het eten. De krant meldt dat ze het recht opeiste om beelden goed te keuren. Ook wilde ze mede-eigenaar worden van de productie. NFL Films kon daar niet mee leven en trok daarom de stekker uit het project.

Onderhandelingen

De krant voegt toe: "De producenten kwamen er later achter dat mevrouw Hudson ook onderhandelingen voermde met een ander productiebedrijf, EverWonder, om een soortgelijke docuserie te maken."

De NFL-wereld zit een beetje in zijn maag met de opmerkelijke relatie. "Er is ons verteld dat sommige eigenaren niet blij zijn met de beslissing om Belichick op een door de NFL beheerd platform te laten verschijnen," meldde journalist Mike Florio eerder dit jaar via ProFootballTalk. Hij merkt dat Belichick de status dreigt te krijgen van 'persona non grata', een outcast die niet serieus wordt genomen.

'Grote bezorgdheid' om 'schadelijke invloed' bijna 50 jaar jongere vriendin op sporticoon (73) De American football-coach Bill Belichick is het wel gewend om de Amerikaanse sportkranten te vullen. Maar dit keer zijn het de tabloids die smullen van zijn verhalen. Vooral vanwege zijn veel jongere vriendin Jordon Hudson (24).

Chapel Bill

Chapel Bill, zoals hij wordt genoemd, ontmoette de voormalig cheerleader in 2021. Geruchten gaan dat dit ze in een vliegtuig met elkaar in gesprek raakten, maar het échte verhaal lijkt Hudson niet kwijt te willen.

In een eerder interview werd de trainer daarnaar gevraagd. In een vies shirt met gaten krijgt Belichick de vraag hoe hij zijn partner heeft ontmoet. Hudson, die het interview bekeek vanachter een tafeltje nabij, kwam tussenbeide en riep als een ware perschef: "Hier hebben we het niet over". De interviewer en de legendarische trainer keken elkaar aan waarop ook Belichick weigerde om de vraag te beantwoorden.