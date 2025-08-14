Travis Kelce zal de boeken in gaan als een van de allerbeste spelers op zijn positie in de NFL. Toch staat hij bij een groot deel van de Amerikaanse jongeren alleen bekend als 'de vriend van Taylor Swift'. De bekende zangeres maakte een opwachting in Kelces podcast en dat zorgde voor een opmerkelijk beeld.

Acteurs Arnold Schwarzenegger en Ben Stiller, basketbalster LeBron James en Kelces bekende teamgenoot Patrick Mahomes. Zomaar wat grote namen die te gast waren in de podcast New Heights with Jason & Travis Kelce. Maar geen enkele zo groot als Taylor Swift. "Ze is de meest aangevraagde gast in de geschiedenis van podcastshows", schreeuwde Jason Kelce, de oudere broer van Travis, bij de aankondiging.

Zwart beeld

Dat bleek ook wel, want na een uur en 44 minuten opnemen sprong het beeld ineens op zwart voor de kijkers. Op X zette New Heights dat er een storing was. "Maar we zijn snel weer terug", verzekerden ze. Dat bleek ook wel, want niet veel later babbelde het trio weer verder. Daarna volgde een bedankje aan de kijkers, waaronder de Swifties. "Shoutout naar iedereen die ons hielp het internet te breken."

Shoutout all the 92%ers and swifties for actually helping us break the internet https://t.co/5cLK4skkjp — New Heights (@newheightshow) August 14, 2025

Eerste ontmoeting

Swift en Kelce werden op ludieke wijze een setje. De American footballer wilde in 2023 een concert van de popzangeres bijwonen. Daar hoopte hij na afloop dan een vriendschapsarmbandje aan Swift geven, iets wat gebruikelijk is bij haar concerten. Kelce had daar zijn nummer op gezet. De ontmoeting kwam er niet en in de podcast deed hij zijn verdrietige verhaal.

Dat fragment ging viraal op sociale media en dus kreeg ook Swift er lucht van. Ze vergeleek het met een film zoals Say Anything van John Hughes in de jaren 80. "Alsof hij buiten mijn raam stond met een radio en zei: 'Ik wil met je daten! Wil je met me op date?'", blikte ze er op terug in de podcast.

'Hele domme vraag'

De date kwam er alsnog en daar kwam de ontbrekende kennis van Swift in American football naar voren. Ze stelde naar eigen zeggen "een hele domme vraag". De zangeres was in de veronderstelling dat alle spelers allemaal tegelijkertijd op het veld staan. Klein detail: een NFL-team bestaat op wedstrijddagen uit 53 spelers. "Ik weet nu hoe krankzinnig dat was", grinnikte Swift, die door haar vriend "verliefd is geworden" op het spelletje.

The way Taylor Swift and Travis Kelce talk about each other 🥹😍🧡 pic.twitter.com/hPAqUgiikl — Entertainment Tonight (@etnow) August 14, 2025

Swift is steeds vaker te zien in NFL-stadions, nadat ze er in oktober 2023 voor het eerst kwam. Ze verbrak kijkcijfers, omdat haar fans haar overal volgen. De popzangeres was tot nu toe twee keer bij de Super Bowl om haar vriend aan te moedigen. In 2024 won Kelce met Kansas City Chiefs ten koste van San Francisco 49ers. Afgelopen editie werd er verloren van Philadelphia Eagles.