Volgens Amerikaanse media wordt de voormalig NFL-speler Antonio Brown (36) gezocht door de politie vanwege een moordpoging waarbij een vuurwapen is gebruikt. In 2020 won Brown met Tampa Bay Buccaneers de Super Bowl.

De krant Washington Post heeft documenten ingezien waaruit blijkt dat er een arrestatiebevel is uitgegeven voor Brown. De aantijging is dat Brown op 16 mei 2025 bij een boksevenement in Miami buiten het gebouw betrokken raakte bij een schietpartij. Ook zou Brown een man geslagen hebben tijdens een gevecht.

Vervolgens trok hij het geweer weg bij een bewaker en loste hij twee schoten. Het vermeende slachtoffer claimt dat een kogel zijn nek schampte. Destijds werd Brown niet gearresteerd.

Politie

De politie werd ingeschakeld en arriveerde vlak na middernacht. Een agent heeft aan onderzoekers verteld dat hij zag dat Brown verwikkeld was in een gevecht. Ook andere getuigen noemen hem als degene die kogels afvuurde. Op straat zijn twee hulzen gevonden. Brown schreef later op social media dat hij werd belaagd door boeven die hem wilde beroven. Volgens hem heeft de poiltie hem later wel gearresteerd om zijn verhaal aan te horen, waarna hij direct op vrije voeten kwam.

Hoofdletsel

Het slachtoffer schijnt een ander verhaal te hebben. Hij heeft aan de politie verteld dat ze elkaar al sinds 2022 kennen. Het is niet voor het eerst dat Brown in opspraak is. Al vaker is hij gearersteerd, bijvoorbeeld vanwege huislijk geweld en financiele malversaties. Tevens heeft hij failissement aangevraagd.

Hij verklaarde ooit dat zijn fouten deels voortkomen uit CTE, een neurodegeneratieve aandoening die voorkomt bij mensen die meerdere malen hoofdletsel hebben gehad. Dat zou zijn gebeurd tijdens zijn sportieve loopbaan.

NFL

De uit Miami afkomstige Antonio Brown speelde twaalf seizoenen in de NFL. Hij kwam uit voor de Pittsburgh Steelers, New England Patriots en Tampa Bay Buccaneers en groeide uit tot een van de meest productieve wide receivers van zijn generatie. In 146 wedstrijden ving hij 928 passes voor in totaal 12.291 yards en scoorde hij 83 touchdowns. Brown werd zeven keer geselecteerd voor de Pro Bowl en kreeg tussen 2014 en 2017 vier jaar op rij de prestigieuze All-Pro eer als beste op zijn positie.

Deze zaak wordt breed opgepakt in de Verenigde Staten. Grote media als USA Today, New York Post, CBS Sport, Sports Illustarted en ESPN volgen de zaak nauwgezet.