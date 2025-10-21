De NFL is opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Doug Martin. De voormalig speler van Tampa Bay Buccaneers en Oakland Raiders verloor het bewustzijn na een arrestatie en overleed later in het ziekenhuis.

Martin was zaterdag betrokken bij een woninginbraak in Oakland, Californië. De voormalig running back belandde in een woordenwisseling en worsteling met de politie, waarna hij bewusteloos raakte. Medische hulp kwam ter plaatse, waarna Martin werd overbracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij.

Psychische problemen

Athletes First, de organisatie die Martin vertegenwoordigde toen hij in de NFL speelde, publiceerde maandagavond een persbericht waarin stond dat hij "worstelde met psychische problemen die een grote impact hadden op zijn persoonlijke en professionele leven".

Rest in peace, Doug Martin ♥️ pic.twitter.com/G6UZrp46RG — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) October 19, 2025

"Dougs ouders zochten actief naar medische hulp voor hem en hadden contact opgenomen met de lokale autoriteiten voor ondersteuning", aldus Athletes First. "Overweldigd en gedesoriënteerd vluchtte Doug 's nachts zijn huis uit en ging hij de woning van een buurman twee huizen verderop binnen, waar hij door de politie werd gearresteerd. Er loopt een onderzoek naar wat er tijdens zijn aanhouding is gebeurd."

NFL-carrière

Met zijn 1,75 meter stond Martin bekend om zijn agressieve speelstijl, wat hem de bijnaam Muscle Hamster opleverde. Hij verzamelde in zijn NFL-carrière 5356 rushing yards en 30 touchdowns. Hij speelde in de NFL voor Tampa Bay Bucanneers en Oakland Raiders. In 2015 werd hij uitgeroepen tot All-Pro.

"Met diepe droefheid hebben we kennisgenomen van het plotselinge en onverwachte overlijden van Doug Martin", schreef zijn oude ploeg Tampa Bay in een verklaring. "Doug heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten in de geschiedenis van onze club."

Barbara Lee, burgemeester van Oakland, voegde eraan toe: "We rouwen om Doug Martin, een medeburger die een briljante carrière had in de NFL en die onder tragische omstandigheden op zaterdagochtend is overleden. We betuigen ons medeleven aan zijn familie en dierbaren."