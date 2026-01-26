De Amerikaanse popster Cardi B heeft uitvoerig haar excuus moeten aanbieden na een behoorlijke uitglijder. De vriendin van NFL-sterspeler Stefon Diggs zei onprettige dingen over een meisje van vier jaar oud.

Cardi B, oftewel Belcalis Marlenis Almánzar, reageerde op een video van Reese Donatelli (4). Het meisje voorspelt de uitslag van NFL-wedstrijden door de helm van een American footballteam te kiezen. Donatelli boog zich ditmaal over de clash tussen New England en Denver Broncos.

'Dat had ik niet moeten zeggen'

In haar reactie zei de popster: "Dat kleine witte meisje zei dat we niet zouden winnen. De pot op met die bitch! Ik heb het jullie gezegd!" Vrij snel daarna kwam ze tot inkeer. "Ik had dat niet moeten zeggen."

Yikes: Patriots star WR Stefon Diggs' girlfriend Cardi B goes OFF on a 4-year-old who picks football helmets of the team she thinks will win a "b*tch"



“That little white girl said we weren’t going to win, f**k that b*tch ! I told yall.”



The little girl's father responded and… https://t.co/cf5Nd9i2T2 pic.twitter.com/ARhGTnoPIK — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) January 25, 2026

De vader van het meisje schreef op X: "Dat is mijn dochter. Ze is pas vier jaar oud. Het is een frivole video die bedoeld is voor alle leeftijden. Ze kiest gewoon willekeurig een helm uit. Richt je alstublieft niet tot een kind met zulke vuile taal."

Kaas

In de krant Los Angeles Times gaat hij door op de situatie: "Het is ongelooflijk. Ze is natuurlijk geen NFL-expert of analist. Ze kiest een team uit gebaseerd op de kleur van haar jurkje. Of ze kiest de Packers omdat ze van kaas houdt. Ze kiest maffe redenen uit om bepaalde teams te kiezen."

Cardi B heeft het bij veel muziekfans verbruid. "We moeten ermee kappen om domme mensen beroemd te maken", zo reageert iemand. "Klassiek gedrag voor Cardi B. Ze moet altijd onrust stoken. Het is verschrikkelijk." En iemand meldt: "Dat ze een meisje van 4 jaar een bitch noemt, dat is wel een van de minst verrassende dingen ooit".