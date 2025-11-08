Stefon Diggs heeft wat uit te leggen thuis. De American footballer heeft sinds een tijdje een relatie met Cardi B, met wie hij een kindje verwacht. Des te vreemder is het nieuws dat Diggs de vader blijkt van een zeven maanden oude dochter, al hing dat wel al in de lucht.

De 31-jarige wide receiver van New England Patriots is de vader van de dochter van Aileen Lopera. Het nieuws werd aan People bevestigd door haar advocaat. "We hopen dat hij een betekenisvolle bijdrage zal leveren aan het leven van het kind en dat hij samen met onze cliënt, die tot nu toe alles alleen heeft moeten doen, een belangrijke rol zal spelen", aldus de advocaat van Lopera.

Het model diende in december 2024, toen ze zwanger was, voor het eerst documenten in tegen Diggs om de ouderlijke relatie van hun ongeboren baby vast te stellen. De American footballer betwistte dat de baby op dat moment van hem was. Hij verzocht om een genetische test om vast te stellen of hij de vader is.

Kind onderweg met Cardi B

Nu blijkt volgens de advocaat van Lopera dat Diggs toch de vader is. Dat betekent dat hij binnen korte tijd twee keer vader wordt. Vóór februari 2026 zal zijn vriendin en rapper Cardi B bevallen van hun eerste kindje samen. Zij heeft al drie kinderen uit een eerder spraakmakend huwelijk met rapper Offset: Kulture, Wave en Blossom.

"Ik ben gelukkig," zei Cardi B na de bekendmaking van de zwangerschap in september. "Ik voel me goed. Ik voel me heel sterk, heel krachtig dat ik al dit werk doe – maar ik doe al dit werk terwijl ik een baby verwek."

Sportief op de weg terug

Na enkele mindere jaren wegens blessureleed is de 31-jarige Diggs op sportief vlak wel weer helemaal terug. Hij is onderdeel van New England Patriots, dat met zeven overwinningen en twee nederlagen een van de topteams is in de NFL. Diggs kan goede cijfers overleggen al, scoorde hij pas twee touchdowns. Die kwamen toevallig in de laatste twee wedstrijden.

Zondag neemt Diggs het met New England Patriots op tegen Tampa Bay Buccaneers.