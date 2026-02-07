Femke Bol loopt zondag haar eerste race van het jaar bij het indoorevenement in Metz. Deze seizoensstart wordt extra bijzonder voor de topatlete. Ze staat namelijk voor een nieuwe uitdaging: de 800 meter. Bol kijkt uit naar de eerste grote test.

Bol is klaar voor haar debuut op de 800 meter. Na het afgelopen seizoen nam ze afscheid van haar geliefde onderdeel: de 400 meter horden. Het is tijd voor iets nieuws, maar dat begint de atlete wel op een vertrouwde plek. "De afgelopen jaren ben ik mijn seizoen hier altijd begonnen. Ik hou van deze wedstrijd; er hangt een fantastische sfeer en Metz is voor mij gemakkelijk met de auto te bereiken", zegt ze.

"Ik ben erg blij om terug te zijn”, vervolgt de wereldkampioene op de 400 meter horden. Ze komt zondagmiddag in actie op de 800 meter en daar zou ze meteen al een record uit de boeken kunnen lopen. Het indoorrecord op het onderdeel staat op naam van Ester Goossens. Zij liep 2.00.01 in 2001.

Leerproces

Maar de focus ligt voor Bol vooral op het leerproces. Op de 800 meter heeft ze nog veel te perfectioneren. "Er zijn zoveel nieuwe elementen. Tot nu toe had ik altijd mijn eigen baan", zegt ze over de 400 meter. "Nu moet ik misschien soms achterin lopen en dan weer voorin, ik moet leren omgaan met de tactiek. Maar ik kijk uit naar deze uitdaging. Op een dag wil ik het niveau bereiken dat ik had op de 400 meter horden.”

Bol liep vorig jaar niet in Metz, Maar in de vijf jaar ervoor deed ze dat steeds wel, vaak een 200 en 400 meter. In 2024 verbeterde ze er haar eigen Nederlandse record op de 200 meter naar 22,64.