Atlete die Lieke Klaver liet balen krijgt revanche bij WK indooratletiek: 'Ik kwam om dat weg te spoelen'

Bij de WK indooratletiek is de 400 meter voor vrouwen gewonnen door Amber Anning. De Britse atlete was bij de EK indoor van twee weken eerder nog de grootste pechvogel. Lieke Klaver was toen de kampioene.

Vooraf was al uitgesloten dat Klaverook wereldkampioene zou worden in deze discipline. Zij en topper Femke Bol besloten niet af te reizen naar China. Ze vinden het toernooi te snel na het EK en mikken op een glansrijk seizoen bij de grote outdoortoernooien later dit jaar.

Achter Anning werd Alexis Holmes tweede en Henriette Jaeger derde. Laatstgenoemde was de vrouw die bij de EK indoor Klaver op de hielen zat. Het kostte Klaver een uiterste krachtinspanning om de Noorse achter zich te houden.

Diskwalificatie

Anning werd bij de EK indoor in Apeldoorn al in de heats uitgeschakeld. Ze maakte te veel stapjes buiten haar eigen baan en dat kostte haar een diskwalificatie. Huilend zoch ze de kleedkamers op. Klaver vond dat heel jammer, want ze wil gewoon tegen de besten ter wereld rennen. "Hier baal ik oprecht wel van", zei Klaver toen. "Ik zit me zo te verheugen op die battle."

Primeur

Voor de 24-jarige Anning is dit haar grootste prestatie tot nu toe. Eerder haalde ze vooral medailles als lid van estafetteteams, waaronder tweemaal brons bij de Olympische Spelen van 2024. Ze is de eerste Britse vrouw die indoorwereldkampioene is op een sprintnummer.

"Dit voelt geweldig", zei de winnares. "Ik kwam hier om de teleurstelling van de EK indoor weg te spoelen. Ik wilde goud en ik ben dankbaar dat ik die klus heb geklaard. Ik wist dat het close zou zijn, gezien het kaliber van de concurentie. Ik bleef sterk en had geloof in mezelf. Ik knokte mezelf richting de finish."