Topatlete Sofie Dokter zorgde door haar gouden medaille op de WK indoor atletiek voor een emotioneel moment bij haar Nederlandse collega, met wie ze een bijzondere band heeft.

Dokter won zondag goud op de vijfkamp op de WK indoor atletiek in Polen. De atlete had op een razend spannende afsluitende 800 meter net genoeg over om zich voor het eerst tot wereldkampioen te kronen.

'Ik voelde emoties opkomen'

Deze unieke prestatie gebeurde vlak voor de finale van de 60 meter horden bij de vrouwen. Aan de start van die race stond Nadine Visser. Uiteindelijk snelde zij naar het zilver op dat onderdeel. Na afloop, tijdens een interview met de NOS, gaf Visser aan dat de gouden plak van Dokter vlak voor haar race niet bij haar in de koude kleren was gaan zitten.

"Toen ik hoorde dat ze had gewonnen, voelde ik emoties opkomen", verklaarde Visser. "Ik dacht: Nee, block het. Het was gewoon mooi om te horen. Ik gun het Sofie zo erg." Ook Dokter zelf gaf een reactie op haar wereldtitel in hetzelfde interview naast Visser. "Ja bizar, ik geloof het eigenlijk nog niet. Heel vet! Ik kon alles heel goed doorzetten de hele dag. Het was eigenlijk best wel makkelijk", zei ze gniffelend.

Vriend Visser is coach Dokter

De twee medaille winnaressen hebben een bijzondere band met elkaar. De vriend van Visser, oud-atleet Steven Nuytinck, is namelijk de coach van Dokter.

Verder Nederlands succes

Naast de medailles van Dokter en Visser was er meer Nederlands succes op de WK in Polen. Zo behaalde Lieke Klaver zaterdag een bronzen medaille op de 400 meter. Diezelfde Klaver won een dag later met de Nederlandse vrouwen zilver op de 4x400 meter estafette. Femke Broeders-Bol liet de WK aan zich voorbij gaan wegens een blessure.