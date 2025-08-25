Laurent Meuwly heeft gereageerd op de berichtgeving rondom Zoë Sedney, die vorig jaar slachtoffer was van grensoverschrijdend gedrag. Meuwly is de hoofdcoach van de Nederlandse atleten en zegt Sedney én de dader zo goed mogelijk geprobeerd hebben te helpen.

De talentvolle atlete verliet sportcentrum Papendal nadat de mannelijke teamgenoot die haar ongevraagd filmde tijdens een vrijpartij mocht terugkeren bij de trainingsploeg. Meuwly: "Het gevoel overheerst dat ik mijn best heb gedaan om Zoë te helpen en de andere atleet, van wie ik ook de coach ben."

"Ik heb geprobeerd mijn taak als coach voor beide atleten zo goed mogelijk te doen. Nog steeds heb ik goed contact met haar en ook met de mannelijke atleet", zei de Zwitserse succescoach tijdens een presentatie op Papendal van de atletiekploeg die naar de WK in Tokio gaat.

'Daar hebben we van geleerd'

Meuwly reageerde op vragen over de manier waarop de bond de kwestie heeft afgehandeld. Sedney bracht in een interview in Runner's World naar buiten dat ze te weinig steun van de Atletiekunie heeft ervaren in deze zaak van grensoverschrijdend gedrag.

"Ik ben het eens met de directeur van de Atletiekunie dat we veel eerder hadden moeten praten over de affaire. De communicatie naar binnen en naar buiten was niet goed. Dat was fout en daar hebben we van geleerd", zei Meuwly.

Gesloten boek

De trainer ziet de affaire wel als een gesloten boek. "Iedereen heeft de conclusies aanvaard, het is meer dan een jaar geleden, we moeten voorwaarts. Ik lees nu berichten in de media die in mijn beleving niet kloppen."

"Zo zouden wij de betrokken atleet hebben teruggehaald naar Papendal omdat hij nodig was voor de Olympische Spelen. Dat is niet waar. De zaak speelde zich af een jaar voor de Spelen. Dan weet je nog niet wie er zullen lopen op de Spelen."