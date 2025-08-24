Maureen Koster heeft zich zondag uitgesproken over de reactie van de Atletiekunie over de zaak Zoë Sedney. De 33-jarige atlete noemt het 'schandalig' hoe de bond heeft gereageerd op het verhaal van Sedney, die in een depressie raakte na grensoverschrijdend gedrag.

Sedney werd tijdens een vrijpartij ongewenst gefilmd door een mannelijke ploeggenoot. De dader werd zes maanden verbannen van Papendal, maar stond later wel op de Olympische Spelen. Sedney raakte na het grensoverschrijdend gedrag in een depressie en haalde in 2024 het mondiale toernooi in Parijs niet.

Sedney deed haar verhaal bij Runner's World, waarna de Atletiekunie reageerde. Die bond zei te zijn tekortgeschoten, maar dat andere instanties (zoals de politie en het Instituut voor Sportrechtspraak) de zaak uiteindelijk ook lieten liggen.

'Schandalige' reactie

Koster noemt die reactie bij De Telegraaf 'schandalig'. "Er is geen verantwoordelijkheid genomen, er worden allerlei instanties bij gehaald, terwijl het natuurlijk ongelooflijk vreselijk is wat er met haar is gebeurd. Ze heeft niet de steun gekregen die ze had gewild en mag verwachten van de bond. Dus dan vind ik het best schandalig hoe daarop is gereageerd."

Lof voor haar collega

Koster deed die uitspraken net nadat zij zelf liefst elf seconden van haar persoonlijk record af had gesnoept op de 5000 meter bij de Diamond League in Brussel. De 33-jarige atlete looft haar collega Sedney dat ze zich heeft uit durven spreken. "Het is ook belangrijk dat het is opgepakt door de media en de hele maatschappij, want we gaan met z’n allen ook over waar de sport naartoe gaat."

Bond heeft gefaald

Koster is van mening dat de Atletiekunie heeft gefaald in hun reactie. "Ik vind ook dat sommige dingen aan het licht mogen komen. Ik weet niet alle ins en outs, maar ik vind dat de Atletiekunie te veel de handen er vanaf heeft getrokken. Ze dachten: de Spelen komen eraan, ook heel belangrijk. Ik denk dat ze vergeten dat ze hierin enigszins gefaald hebben."

Volgens haar had de bond moeten toegeven dat er iets fout is gegaan, dat het ervan heeft geleerd en in het vervolg anders zal handelen. Maar dat las zij niet terug in de reactie. Koster is van mening dat zij moet uitspreken als ze het ergens niet mee eens is, juist omdat zij ook onderdeel is van de Atletiekunie.