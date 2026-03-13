Armand Duplantis sprong donderdagavond voor de vijftiende keer in zijn carrière een wereldrecord bij het polsstokhoogspringen. De Zweedse topatleet onthult nu dat hij iets heel anders deed in aanloop naar zijn sprong. Daardoor werd zijn moeder wat onrustig.

Duplantis verbeterde donderdagavond op zijn eigen evenement in het Zweedse Uppsala voor de vijftiende keer zijn eigen wereldrecord bij het polsstokhoogspringen. Inmiddels staat zijn record op 6,31 meter na de sprong van 12 maart. Er zit ook een duidelijke reden achter het feit dat Duplantis zijn record telkens met één centimeter overtreft. Dit is onder andere om zijn dominantie in de sport meer aan te stippen, maar het heeft ook een financiële reden.

De 26-jarige Duplantis krijgt per wereldrecord extra betalingen, waardoor het financieel veel aantrekkelijker is om zijn wereldrecord telkens met een centimeter te verbeteren. Inmiddels lukte hem dat dus al vijftien keer. Je zou denken dat elke voorbereiding op een nieuw record hetzelfde is, maar dat was bij zijn sprong van donderdagavond zeker niet het geval.

Langere aanloop

Duplantis heeft normaal gesproken een aanloop van twintig stappen, net als de meeste andere polsstokspringers. Donderdagvond besloot de Zweed echter een aanloop van 22 stappen te nemen. Tegenover Zweedse media vertelt Duplantis over de keuze. "Het is de eerste keer dat ik het tijdens een echte wedstrijd heb gedaan, maar dit voelde wel heel erg goed", zei Duplantis na de aanpassing in zijn routine.

Wie de aanpassing wel zorgen baarde, was de moeder van Duplantis. Zij was er niet helemaal gerust op dat haar zoon met de aanpassing dezelfde soort prestaties zou kunnen bereiken als met zijn normale aanloop. "Hij zei dat hij hier 22 stappen ging zetten bij de aanloop en toen dacht ik, huh? Hij heeft het wel getest tijdens zijn trainingssprongen, maar het lijkt erop dat het wel werkt", zo vertelt de moeder van Duplantis tegen het Zweedse SVT. Ze denkt ook dat de aanpassing een goed iets is voor de sport. Een ontwikkeling die mogelijk ook door andere concurrenten van haar zoon kan worden gebruikt.