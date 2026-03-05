Dafne Schippers hield het na een week vol emoties donderdagavond ook niet droog tijdens de presentatie van haar boek. De voormalig topatlete vertelt in haar biografie voor het eerst over het zware leven dat ze leed. Daarbij gaf ze het diepste van haar ziel bloot en erkende ze eenzaam te zijn geweest. De 33-jarige Schippers liet tijdens haar speech nogmaals haar kwetsbaarheid zien.

Schippers stond tijdens de presentatie samen met schrijfster Marijn de Vries op het podium. Tegen het einde kwamen de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter. "Steeds meer doet het me wat en besef ik wat ik gedaan heb", zegt Schippers. Jarenlang kon ze niet genieten van haar prestaties en haar leven in de topsport. "Dit (boek schrijven, red.) heeft zoveel geholpen om meer mezelf te worden."

Schippers in tranen

Volgens haar was het ook een echte verwerking van het leven in de spotlights. "Ik ben een stuk zachter voor mezelf aan het worden, merk ik. Dat is een mooie stap voor mezelf." Ze bedankt schrijfster De Vries dan ook uitgebreid. "Het is een heel bijzonder proces geweest samen. Voor het eerst heb je laten zien...", waarna ze in tranen uitbarst en het haar even teveel wordt. "Sorry... mijn menselijke kant laten zien. Dat vertrouwen heb ik volledig van je gekregen en daarom hebben we zo'n mooi boek neergezet."

De Vries zelf ook in tranen

"Heel erg dankjewel", zei Schippers met overslaande stem. "Dit komt er lekker uit, maar niet heus." De Vries hield het zelf ook niet droog bij de laatste woorden van de ex-topatlete.

'Mooiste cadeau wat je kan krijgen'

"Ik doe gewoon met je mee (huilen, red.). Dit soort momenten deelden we vaker. Voor mij was het ook heel bijzonder. Je gaf je hart aan mij en zei: 'Dit is het'. Dat is een enorme verantwoordelijkheid om daar een verhaal van te maken. Dat vertrouwen dat iemand je geeft en het diepste van haar ziel laat zien, dat is het mooiste cadeau wat je kan krijgen."