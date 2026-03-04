Dafne Schippers zorgde vorige week voor de nodige ophef in de sportwereld met een openhartige interview. De voormalig topatlete ging uitgebreid in op de moeilijke momenten uit haar carrière. Die ontboezeming maakte veel indruk op ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

Het tweetal had het interview in Mezza uiteraard ook meegekregen. Daarin vertelt Schippers onder meer dat ze kampte met eenzaamheid en dat ze weinig vrienden heeft gemaakt. "Een heftig interview", zo vat Hoog het samen in de Sportnieuws.nl-podcast. Daar sluit Van As zich meteen bij aan. "Ik vond het heel treurig, heel depri, heel alleen. Maar ook dat ze geen vriendinnen had binnen de atletiek. Toen dacht ik: is dat al vanaf jongs af aan zó competitief dat dus geen vriendinnen hebt bij je eigen club?"

Geen vriendschap

Hoog vindt dat ook opvallend. "Ik vind het wel apart, want bij andere takken in de atletiek zie je wel meer vriendschap. Bij de zevenkamp bijvoorbeeld, daar zijn allemaal vriendinnen van elkaar." Van As vult aan: 'Kijk naar de estafette. Die trainen samen, wij zien die beelden dat ze het heel leuk met elkaar hebben, ze hebben natuurlijk relaties."

Afgesloten van buitenwereld

Hoog heeft er wel een theorie over waarom het bij Schippers misschien anders zit. "Het zit natuurlijk ook in haar. Dat zij zich ook heel erg heeft afgesloten van de buitenwereld, volledig de focus om prijzen te pakken." Gelukkig zit Schippers, die binnenkort met een boek over haar leven komt, nu beter in haar vel. Daar heeft de komst van een hondje ook een steentje aan bijgedragen. "Toen moest ze wel haar buiten en sprak ze andere hondeneigenaren. Dan word je een dogmom en moet je wel met andere mensen praten. Dat haalde haar wel een beetje uit het eenzame dal."

Van As vond een andere passage in het interview 'echt bizar' om te lezen. "Er stond ook dat ze nooit echt van haar prestaties en wat ze heeft bereikt heeft kunnen genieten. Anderen zeiden tegen haar dat ze er van moest genieten, maar dat zij zei: ik weet niet hoe dat moet. Ik weet gewoon niet hoe ik er van moet genieten. Dat is zo klote, eigenlijk. Want als je kijkt naar haar palmares, dat is echt geweldig."

Schippers is namelijk een van de grootste atleten die Nederland ooit heeft voortgebracht. Ze werd onder meer tweemaal wereldkampioene op de 200 meter. Daarnaast won ze olympisch zilver op die afstand tijdens de Spelen van Rio in 2016.

Luister de podcast

