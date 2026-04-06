De Engelse amateurploeg Wythenshawe FC Vets zit vol met oud-profvoetballers uit de Premier League en zorgde tijdens Pasen voor een stunt door een nieuwe grote naam aan te trekken. Manchester United-icoon Antonio Valencia tekende vijf jaar na zijn pensioen bij de amateurs.

De Engelse amateurclub verwierf de afgelopen maanden flink bekendheid door een team samen te stellen met oud-profvoetballers die samen meer dan 1.800 Premier League-wedstrijden op hun naam hebben staan. Onder anderen Manchester City-icoon Stephen Ireland, voormalig Chelsea FC-speler Danny Drinkwater en Papiss Cissé (voorheen speler bij Newcastle United) spelen bij de amateurploeg, die op het negende niveau van Engeland uitkomt.

Dit weekend voegde zich daar een nieuwe legende aan toe. Op Instagram kondigde Wythenshawe FC Vets de komst van Valencia aan, die in het verleden de landstitel veroverde in de Premier League. 'Een legende van Manchester United. Kampioen. Nu draag je ons clublogo. Welkom bij de club, Antonio!' deelde de amateurploeg. Niet lang na de aankondiging was de komst van Valencia naar de amateurs groot nieuws in de Engelse media.

Carrière Valencia

De inmiddels 40-jarige Valencia tekende in 2009 bij Manchester United en zou daar uiteindelijk tien jaar spelen, waarin hij zich niet alleen twee keer kroonde tot landskampioen, maar ook tot aanvoerder. Ook won Valencia eenmaal de FA Cup. De voormalig international van Ecuador heeft al eerder voor de amateurclub gespeeld, maar de overeenkomst is nu definitief geworden.

Komst Wayne Rooney en Usain Bolt?

De spelers van Wythenshawe FC Vets ontvangen geen salaris. De club heeft meer dan 30.000 volgers op TikTok en blijft voormalige Premier League-spelers aantrekken. Volgens Daily Mail zou zelfs Wayne Rooney interesse hebben om voor de amateurs uit te komen en zelfs achtvoudig olympisch kampioen Usain Bolt zou wel open staan voor een stap naar de voetbalamateurs. "Als ik in vorm kom, ben ik er helemaal klaar voor", antwoordde hij toen TalkSPORT hem vroeg of hij de stap zou zien zitten.