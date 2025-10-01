Het is hét gesprek bij de Britse atletiekfederatie: de schorsing van coach Andrew Young. De 48-jarige was de architect van een groot olympisch succes, maar heeft zich ernstig misdragen en mag nu jarenlang zijn werk niet uitoefenen. Wat er precies is gebeurd, komt door nieuwe details nu naar buiten.

Young was onder meer de coach van Laura Muir, de Schotse winnares van olympisch zilver in Tokio en tweevoudig EK-winnares op de 1500 meter. Zij sprak van een 'moeilijk hoofdstuk' nadat haar voormalige coach voor drie jaar werd geschorst vanwege 'ernstige misdragingen'. Uit onderzoek van de tuchtcommissie van de Britse atletiekfederatie bleek al dat hij onder meer 'manipulatief en dwingend gedrag vertoonde tegenover degenen die hij coachte', maar inmiddels zijn er meer pijnlijke details bekend,

Een incident is wel heel opvallend. Young zou namelijk na een verhitte discussie met hoge snelheid met een atleet in zijn auto zijn weggereden. Vervolgens liet hij hem langs de weg achter, oznder rekening te houden met zijn veiligheid. Ook dreigde hij met uitsluitingen van trainingen en wedstrijden als sporter niet aan zijn eisen voldeden en sloeg hij adviezen omtrent de gezondheid van sporters in de wind. In totaal kreeg hij 39 aanklachten aan zijn broek.

In eerste instantie werd hij tot vijf jaar geschorst, maar de straf werd teruggebracht tot drie jaar. De straf ging met terugwerkende kracht in, waardoor hij vanaf 2023 werd gestraft en in 2026 mag terugkeren. Of hij daarna ook echt aan het werk mag, is nog de vraag. De Britse atletiekbond verklaarde verder dat Young 'een training moet volgen over het welzijn van atleten, blessuremanagement en intimidatie en agressie voordat zijn terugkeer als coach kan worden overwogen.'

Topatlete doet haar verhaal

Muir, die in 2021 zilver won op de 1.500 meter tijdens de Olympische Spelen in Tokio, wordt nu gecoacht door Laura Weightman. Muir vertelde dat ze betrokken was bij de zaak en dus ook haar verhaal heeft gedaan. "Ik wil degenen bedanken die zich hebben gemeld en degenen die hebben bijgedragen aan dit proces – het was niet gemakkelijk, maar het was noodzakelijk." Zij nam in 2023 afscheid van Young nadat ze knallende ruzie zou hebben gekregen tijdens een trainingskamp in Zuid-Afrika.