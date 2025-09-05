Bij het F1-team Red Bull is onlangs oud-teambaas Christian Horner op straat gezet. Zijn positie wankelde niet alleen door de matige prestaties van Max Verstappen en zijn collega in het team. Ook stond hij onder druk sinds hij werd verdacht van grensoverschrijdend gedrag.

Even een flashback: in maart 2024 kregen diverse F1-journalisten een mailtje met daarin een link naar explosieve Whatsapp-berichten. Ogenschijnlijk was het communicatie tussen Horner en een vrouwelijke medewerker bij Red Bull. Veel berichten waren flirterig van toon. De vrouw beschuldigde Horner later van grensoverschrijdend bedrag.

Red Bull lanceerde een intern onderzoek, met als conclusie dat het allemaal wel meeviel en Horner niet berispt hoeft te worden. De vrouw liet het er niet bij zitten en heeft een rechtszaak aangespannen.

Fiona Hewitson

Volgens De Limburger is de vrouw in kwestie Fiona Hewitson. Ook meldt de krant dat Hewitson terugkeert in de F1-wereld, namelijk als executive assistant van Dan Towriss, de baas van Cadillac. In die hoedanigheid verscheen ze donderdag in de paddock. Dit weekend vindt een race plaats in het Italiaanse Monza.

Christian Horner: Complainant back working in Formula 1 - BBC Sport https://t.co/D14iwSSZKl — Andrew Benson (@andrewbensonf1) September 2, 2025

Cadillac is overigens niet in Monza om te presteren. Het team doet pas in 2026 mee aan het F1-circus. Daartoe zijn de ervaren coureurs Sergio Pérez (voorheen teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull) en Valtteri Bottas aangetrokken. En ook Hewitson is dus een ervaren kracht. Ze zal bij Cadillac zo ongeveer dezelfde functie uitoefenen als ze deed bij Red Bull.

Rechtszaak

Het boek over de vermeende affaire is dus nog niet gesloten. Al tweemaal werd Horner vrijgesproken door een onafhankelijk advocaat. Hewitson zal begin 2026 voor de rechter verschijnen om haar kant van het verhaal te vertellen. Ook is het mogelijk dat beide partijen een schikking treffen en zo voorkomen dat de hele wereld weldra mag meekijken bij de rechtszaak.

Alhoewel: Britse media mogen niets melden over de ontwikkelingen in de zaak. De rechtbank heeft een Reporting Restriction Order opgelegd, op verzoek van Horner en zijn juridische team. Het verbod ging in april 2024 in. Het is geen uitzonderlijke situatie dat zo'n RRO wordt ingesteld. Dat gebeurt in Engeland vaker als beroemdheden in opspraak raken.