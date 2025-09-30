Topatlete Zoë Sedney had ongetwijfeld gehoopt dat 2025 het jaar zou zijn waarin ze zou schitteren op de WK, maar dat liep allemaal anders. Ze kwam vooral in het nieuws nadat ze onthulde het slachtoffer te zijn in een zaak rond grensoverschrijdend gedrag binnen de Nederlandse atletiekploeg. Toch was er een goede bekende die dit jaar wel in actie kwam op de wereldkampioenschappen, namelijk haar vriend.

Sedney heeft namelijk een relatie met de para-atleet Olivier Hendriks. Waar de WK voor valide sporters inmiddel alweer even achter de rug zijn, geldt dat niet voor de wereldkampioenschappen para-atletiek. Die worden momenteel gehouden in het Indiase New Delhi. Het toernooi begon afgelopen weekend en duurt nog tot en met zondag 5 oktober.

Hendriks is gespecialiseerd in zowel de 100 als de 400 meter en kwam dinsdag in actie in de finale van de kortste afstand. De Nederlander won in het verleden al medailles op WK's en de Paralympische Spelen, maar dat was elke keer op de 400 meter. Het was dus spannend of hij daar eindelijk ook een plak op het koningsnummer aan toe kon voegen.

Toptijd levert geen medaille op

De 22-jarige Hendriks kwam heel dicht in de buurt, maar het mocht uiteindelijk net niet zo zijn. De Duitser Felix Schmidt pakte het goud voor landgenoot Johannes Floors en Sherman Guity uit Costa Rica. Hendriks kwam in de buurt van de derde plek, maar eindigde als vijfde in een tijd van 11,07 seconden. Daarmee had de Nederlander toch iets te vieren, want hij verbeterde zijn persoonlijke record.

Hendriks komt later deze week nog in actie op de 400 meter. Daar heeft hij betere kansen op een medaille. De afgelopen twee WK's eindigde hij daarop als derde en in 2019 pakte hij zilver. Op de Spelen won hij in 2021 zilver en vorig jaar in Parijs mocht hij naar huis met brons.

Roerige tijden

Voor Hendriks en zijn geliefde waren het roerige weken. Dat kwam mede door het feit dat Sedney in een openhartig interview onthulde dat zij het slachtoffer was in een zaak die eerder al aan het licht kwam in de Nederlandse atletiekwereld. Een atleet zou enkele jaren geleden een vrijpartij met een vrouwelijke collega zonder haar toestemming hebben gefilmd. Sedney bleek in die zaak het slachtoffer.

Enkele weken later kwam er veel mooier nieuws. Sedney maakte bekend dat ze zwanger is en dus verwachten zij en Hendriks over enkele maanden hun eerste kindje.