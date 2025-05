Beruchte vader van olympisch kampioen Jakob Ingebrigtsen hoort celstraf na geweld tegen eigen kinderen

Gjert Ingebrigtsen, de vader van olympisch kampioen Jakob Ingebrigtsen, moet tweeënhalf jaar de cel in. Dat is althans de eis van het Noorse Openbaar Ministerie. Ingebrigtsen senior gebruikte fysiek en psychologisch geweld tegen zoon Jakob (24) en dochter Ingrid (18).

De 59-jarige Noor heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. Aanstaande donderdag hoort hij hoogstwaarschijnlijk de definitieve celstraf. Zijn advocaten gaan voor vrijspraak, waar de maximumstraf in dit soort zaken zes jaar is.

'Hij sloeg me tot ik ziek werd': topatleet doet boekje open over mishandeling door eigen vader De Noorse atleet Jakob Ingebrigtsen getuigt deze week tegen zijn eigen vader en voormalig trainer Gjert. Daarbij vertelt hij over de fysieke en mentale mishandeling in zijn verleden.

Grote onthulling in Noorse krant

De zaak kwam aan het rollen nadat Jakob en zijn atletiekbroers Henrik (34) en Filip (32) in 2023 een onthulling deden in het Noorse dagblad Verdens Gang. "We zijn opgegroeid met een vader die zeer agressief en controlerend was. Hij gebruikte fysiek geweld en bedreigde ons. We voelen nog steeds ongemak en angst, die we al vanaf onze kindertijd met ons meedragen", schreven ze.

Topatleet getuigt tegen eigen vader wegens mishandeling: 'Ik had geen vrije keuze en er was veel manipulatie' Noorse topatleet Jakob Ingebrigtsen getuigt deze week tegen zijn eigen vader voor de rechter in Noorwegen. Zijn vader en voormalig trainer Gjert zou zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling. "Mijn jeugd werd gekenmerkt door angst."

Uiteindelijk bleven alleen de klachten van zoon Jakob en dochter Ingrid over. De olympisch kampioen op de Engelse mijl (2021) en 5000 meter (2024) getuigde tegen zijn eigen vader. "Als ik niet deed wat hij zei, kwam hij naar me toe om me te vernederen. Hij sloeg me tot ik ziek werd", blikte hij terug toen de zaak liep.

Geen 'papa'

Zelfs goede prestaties van Jakob werden nauwelijks gezien. "Het werd tegen me gebruikt als ik de volgende dag moe was op de training. Ik durfde daarom ook geen emotie te tonen. Ik vind het nog steeds moeilijk om mensen te vertrouwen", onthulde de Noorse atleet. Hij stopte op elfjarige leeftijd dan ook om zijn vader 'papa' te noemen. "Ik zag hem niet meer als vader. De dingen die hij zei en deed, zijn het woord 'vader' niet waardig."

Olympisch kampioen blijkt slachtoffer van ernstig misbruik door 'agressieve' vader De 58-jarige Gjert Ingebrigtsen, vader en voormalig coach van de Noorse atleet Jakob Ingebrigtsen, is aangeklaagd voor misbruik van zijn zoon. Eerder liep er al een onderzoek naar vermeende mishandeling van een van zijn andere kinderen.

Medailleoogst

Jakob, tweevoudig olympisch en wereldkampioen, veroverde in maart bij de WK indooratletiek in het Chinese Nanjing voor de zevende keer dubbel goud op een internationaal kampioenschap. Hij won de titels op de 3000 meter en de 1500 meter.