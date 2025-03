'Hij sloeg me tot ik ziek werd': topatleet doet boekje open over mishandeling door eigen vader

De Noorse atleet Jakob Ingebrigtsen getuigt deze week tegen zijn eigen vader en voormalig trainer Gjert. Daarbij vertelt hij over de fysieke en mentale mishandeling in zijn verleden.

In de strafzaak komen steeds meer details naar buiten. Zo vertelt Jakob over een incident toen hij zeven of acht jaar oud was. "Ik stond in de keuken en keek naar de grond. Mijn vader schreeuwde naar me en sloeg me een aantal keer bovenop mijn hoofd", citeert The Mirror hem.

"Als ik niet deed wat hij zei, kwam hij naar me toe om me te vernederen. Hij sloeg me tot ik ziek werd." Dat gebeurde bijvoorbeeld toen hij op reis was en met zijn broers en zus in de auto zat. Zijn vader schopte hem in zijn buik en dreigde hem 'dood te slaan'.

PlayStation uit het raam

Bovendien werd Jakob uitgescholden, zo vertelt hij. Hij werd bijvoorbeeld uitgemaakt voor 'idioot', 'dom', 'tuig' en 'terrorist'. Gjert gooide zo'n tien jaar geleden ook de PlayStation uit het raam waarop zijn zoon aan het spelen was.

Zelfs wanneer Jakob goed presteerde was hij niet blij. "Het werd tegen me gebruikt als ik de volgende dag moe was op de training. Ik durfde daarom ook geen emotie te tonen. Ik vind het nog steeds moeilijk om mensen te vertrouwen", vertelt hij.

Op 11-jarige leeftijd stopte hij dan ook Gjert 'papa' te noemen. "Ik zag hem niet meer als vader. De dingen die hij zei en deed zijn het woord 'vader' niet waardig."

Zes jaar cel

Er is zes jaar cel geëist tegen Gjert. Hij ontkent de beschuldigingen. Het onderzoek tegen vader Ingebrigtsen loopt sinds Jakob en zijn hardlopende broers Henrik en Filip in oktober 2023 naar buiten kwamen met een opiniestuk in de Noorse krant Verdens Gang. Daarin beschuldigden ze hun vader van gewelddadig gedrag in hun jeugd.

De politie opende naar aanleiding van het artikel een onderzoek naar de beschuldigingen. Één aanklacht van mishandeling blijft overeind. Voor de mishandeling of misbruik van de andere kinderen vond de politie te weinig bewijs.

Atletiekkampioen

Jakob, tweevoudig olympisch en wereldkampioen, veroverde zondag op de WK indooratletiek in het Chinese Nanjing voor de zevende keer dubbel goud op een internationaal kampioenschap. Hij won de titels op de 3000 meter en de 1500 meter.