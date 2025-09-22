Duma Boko, de president van Botswana, heeft maandag 29 september uitgeroepen tot nationale feestdag. Dit om de gouden medaille te vieren die de mannenestafetteploeg won op de 4x400 meter tijdens de WK atletiek in Tokio. Iedereen is dus vrij, een bijzondere beloning.

Op zondag 21 september, de laatste dag van de WK atletiek, imponeerde de mannenestafetteploeg van Botswana op de 4x400 meter. Met een tijd van 2:57,76 verzekerden ze zich van het goud.

Zenuwslopende finale

Het team, bestaande uit Lee Bhekempilo Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori en Busang Collen Kebinatshipi, won een extreem spannende race met een zenuwslopende finale. Uiteindelijk ging de beste tijd naar Botswana, terwijl de Verenigde Staten (2:57,83) in een fotofinish zilver pakte en Zuid-Afrika (2:57,83) brons.

'Ik zal ervoor zorgen dat iedereen het weet'

Na dit historische resultaat heeft Duma Boko, de president van Botswana, maandag 29 september uitgeroepen tot nationale feestdag. Opmerkelijk is dat 30 september de onafhankelijkheidsdag van het Afrikaanse land is. "Ik zal ervoor zorgen dat iedereen weet dat de natuurlijke diamanten van Botswana niet alleen onder de grond liggen, maar ook onze wereldkampioen-atleten zijn," verklaarde de 55-jarige Boko, geciteerd door BBC Sport.

Medaillespiegel

Botswana eindigde op de 5e plaats in het medailleklassement van de WK atletiek in Tokio, één plekje onder Nederland. De atleten uit het Afrikaanse land veroverden 3 medailles: 2 keer goud en 1 keer brons. De competitie werd gedomineerd door de Verenigde Staten (26 medailles: 16 goud, 5 zilver, 5 brons).

Eerder al 'pauze om het te vieren'

Op de tweede plaats eindigde Kenia (11 medailles: 7 goud, 2 zilver, 2 brons), en op de derde plaats stond Canada (5 medailles: 3 goud, 1 zilver, 1 brons). Een jaar eerder, toen Letsile Tebogo goud won op de 200 meter tijdens de Olympische Spelen in Parijs, riep Mokgweetsi Masisi, destijds president van Botswana, een verkorte werkdag uit. Hij vroeg de burgers om "een pauze te nemen en te vieren".