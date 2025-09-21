Het is de Nederlandse estafettelopers niet gelukt om in Tokio voor een nieuwe sensatie te zorgen. Met drie lopers die vier jaar geleden voor een megastunt zorgden bleek een herhaling van de Olympische Spelen van 2021 onmogelijk op de 4x400 meter.

Voor de Nederlandse mannen was het hoe dan ook al een bijzondere race. De estafettemannen keerden namelijk terug op heilige grond. Vier jaar geleden wonnen ze op dezelfde atletiekbaan sensationeel zilver tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Met Ramsey Angela, Terrance Agard en Liemarvin Bonevacia stonden er deze zondag ook drie 'zilveren' atleten aan de start.

In de gietende regen wilde dat drietal samen met Jonas Phijffers, die eerder dit WK al zilver won op de 4x400 gemengde estafette, opnieuw stunten. Eugene Omalla werd geslachtofferd ten koste van de ervaren Agard.

Nieuwe stunt niet mogelijk

Terwijl de stortregen neerdaalde op de Japanse baan bleek al snel dat een nieuwe sensatie heel lastig zou worden. Agard kreeg van Phijffers als allerlaatste het stokje en Nederland moest daardoor in de achtervolging. Ver achter winnaar Botswana, dat de Verenigde Staten op de laatste meters klopte, eindigde Nederland als achtste.

Zes medailles voor Nederland

Het aantal medailles van Nederland kwam uit op zes. De gemengde estafette won eerder al zilver, net als Jorinde van Klinken (discuswerpen). Er was al goud voor Femke Bol (4x400 horden) en Jessica Schilder (kogelstoten). Verder pakten de Nederlandse estafettevrouwen, onder wie Bol en Lieke Klaver, zondag het brons op de 4x400 meter. Tot slot grepen de Nederlandse topsprinters nog het brons op de 4x100 meter.