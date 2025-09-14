De beste atleten ter wereld strijden van zaterdag 13 tot en met zondag 21 september om de wereldtitels bij de WK atletiek in Tokio. Toch ontbreekt in de Japanse hoofdstad één van de beste atletes ter wereld: Sifan Hassan. Het fenomeen doet voor het eerst sinds 2013 niet mee aan de wereldkampioenschappen, maar waarom?

Hassan liet ruim een jaar geleden de volledige sportwereld versteld staan door op de Olympische Spelen in Parijs na bronzen medailles op de 5000 en 10.000 meter het goud te pakken op de marathon. De topatlete kreeg vervolgens voor het oog van tientallen miljoenen tv-kijkers tijdens de sluitingsceremonie van de Spelen haar gouden medaille omgehangen. Hassan werd aan het einde van 2024 ook nog eens uitgeroepen tot de allerbeste atlete ter wereld.

Dan zou je verwachten dat zo iemand ook van de partij is op de WK atletiek, maar niets is minder waar. Hassan heeft besloten om het toernooi in Tokio over te slaan. Ze heeft dit jaar een aantal andere grote doelen en dat blijkt niet te combineren met de wereldkampioenschappen.

Marathons belangrijker dan WK atletiek

Hassan is al enkele jaren bezig om de transitie te maken van de lange afstanden op de baan naar de marathon. Dit jaar besloot ze zich nagenoeg volledig op dat laatste onderdeel te storten. Hassan eindigde in april als derde bij de marathon in Londen en pakte eind augustus nog de zege bij de marathon van Sydney.

Door de deelname van Hassan in Australië was er te weinig tijd om te herstellen voor de WK atletiek en dus besloot ze niet mee te doen in Japan. Dat betekent niet dat ze de rest van het jaar niet meer in actie gaat komen, want Hassan onlangs bekend dat ze op 2 november voor de derde keer dit jaar een marathon gaat lopen. Dan gaat ze voor het eerst 42,195 kilometer lopen in New York.

Hassan succesvol op eerdere WK's

Hassan doet daardoor voor het eerst sinds 2013 niet mee aan de WK atletiek. Dat was het jaar waarin ze de Nederlandse nationaliteit kreeg, maar het lukte niet om dat al voor de wereldkampioenschappen te regelen en dus moest ze dat toernooi overslaan. Ze deed sindsdien wel mee aan de volgende zes edities en blonk daar meerdere keren uit.

Ze debuteerde in 2015 met een bronzen plak op de 1500 meter, pakte twee jaar later brons op de 5000 meter en beleefde in 2019 haar mooiste WK. Hassan won in Doha goud op zowel de 1500 meter als de 10.000 meter. De Nederlandse pakte twee jaar geleden in Boedapest nog zilver op de 5000 meter en brons op de 1500 meter.

Marathon op volgend WK?

Hassan liep vooralsnog nooit een marathon op een WK, maar mogelijk komt daar over twee jaar verandering in. Dan worden de WK atletiek opnieuw gehouden in Azië. Dan mag de Chinese hoofdstad Beijing het toernooi organiseren. Dat is de stad waar Hassan in 2015 haar WK-debuut maakte.