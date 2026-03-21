De eerste dag van de WK atletiek in Polen leverde gelijk een bizarre finale op. Bij het hoogspringen voor vrouwen stonden er namelijk niet drie atleten op het podium, maar vier, waarvan drie op hetzelfde zilveren plekje.

De winnares van het onderdeel werd Yaroslava Mahuchikh en dat zat er eigenlijk wel dik in ook. De atlete uit Oekraine is sinds juli 2024 de wereldrecordhouder. Ze sprong destijds 2,10 meter hoog bij de Diamond League in Parijs. Ze had genoeg aan 2,01 meter om de gouden plak op te eisen.

Drie vrouwen op plek twee

Daarachter bleven Nicola Olyslagers, Angelina Topic en Yuliia Levchenko steken op 1,99 meter. Allemaal kwamen ze vijf sprongen achtereen met succes in actie. Vervolgens ging het bij dit trio driemaal mis toen ze ook probeerden om over 2,01 heen te komen.

En zo kon het gebeuren dat er drie vrouwen op het tweede treetje van het podium moesten plaatsnemen. Plek drie bleef juist leeg.

Olyslagers

Olyslagers, geboren in Australië en getrouwd met een man met Nederlandse wortels, zei dit: "Het was een grote verrassing voor me dat ik 1,99 meter redde. Het is geweldig dat ik deze medaille mag delen met twee andere meiden. Ik kan me niet herinneren wanneer dit voor het laatst is gebeurd. Vier atletes sprongen direct over 1,99 meter heen, bij hun eerste poging. Het is een heel opwindende situatie."

A three-way tie?! 🥈🥈🥈



The high jump podium in Poland will feature an unusual four athletes, as three women all earn silver with leaps of 1.99m.



Nicola Olyslagers 🇦🇺, Angelina Topić 🇷🇸, and Yuliia Levchenko 🇺🇦 all had no misses through five heights, so they all get to share… pic.twitter.com/DKfyuThYSP — CITIUS MAG (@CitiusMag) March 20, 2026

Yaroslava Mahuchikh

De overwinning van Yaroslava Mahuchikh was overigens de eerste van het hele evenement. De WK indooratletiek worden van vrijdag 20 tot en met zondag 22 maart gehouden in Toran, Polen. Nadat ze over 2,01 was gegaan, probeerde ze ook nog de lat onberoerd te laten nadat die op 2,06 meter was gelegd. Dat lukte dus niet.

Lieke Klaver

Lieke Klaver plaatste zich vijdag voor de finale van de 400 meter vlak. De 27-jarige atlete won in de Kujawsko Pomorska Arena haar heat in de halve finales in een tijd van 51,23. De finale is zaterdagavond.

Klaver is de regerend Europees kampioene indoor. Twee jaar geleden op de WK indoor in Glasgow veroverde ze het zilver achter Femke Broeders-Bol, die ontbreekt in Torun. De Enkhuizense vergaarde ook al heel wat eremetaal op de 4x400 meter estafette. Ze is olympisch kampioene op de 4x400 meter gemengde estafette.