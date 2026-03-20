Jarenlang streed de Nederlandse topatlete Femke Broeders-Bol op de 400 meter horden tegen Sydney McLaughlin-Levrone (26). De Amerikaanse neemt momenteel pauze van de sport, want ze is zwanger van haar eerste baby. Onlangs heeft ze meegedeeld wat het geslacht wordt van de kleine.

Meervoudig olympisch kampioene McLaughlin-Levrone deelde het nieuws over haar zwangerschap in januari op Instagram. "Ik heb een mens gemaakt met mijn favoriete mens", zei McLaughlin in het bericht bij foto's van haar en haar man Andre Levrone. Levrone is een voormalig American Football-speler.

Grenzen verleggen

De topatlete koos een mooie gelegenheid uit om te vertellen of ze een jongen of meisje krijgt met haar partner. Ze werd namelijk uitgeroepen tot TIME Women of the Year 2026 door het befaamde magazine. Ze zei: "Ik zal blijven proberen om grenzen te verleggen waar dat mogelijk is. Ik wil op de atletiekbaan progressie blijven maken en zo mijn toekomstige dochter inspireren. Dat is.. eh, jullie zijn nu de eersten die weten dat ik een meisje krijg."

“And I will continue to strive toward pushing the bounds of what’s possible to keep advancing marks on the track and inspire my future daughter.”



Het lijkt erop dat ze eigenlijk niet van plan was om haar persoonlijke geheim te delen. Eerder in de speech hield ze het namelijk nog vaag: "Ik wil gewoon mijn kind inspireren om dromen na te blijven jagen en om te streven naar uitmuntendheid, ongeacht wat je ook doet."

Terugkeer

Laughlin-Levrone zien we zeer waarschijnlijk wel weer terug in de profsport, want de Amerikaanse wil nog veel bewijzen en winnen. Zeker gezien de Olympische Spelen van 2028 in eigen land plaatsvinden, in Los Angeles, en ze net een switch had gemaakt van de 400 meter horden naar de 400 meter vlak. Daarop werd ze vorig jaar wereldkampioene.

Femke Bol

McLaughlin versloeg Bol in de olympische finales op de 400 meter horden bij de Olympische Spelen van Tokio (2020) en Parijs (2024). Bol pakte twee keer brons in die finales. Ook met de Amerikaanse estafetteploeg op de 4x400 meter won de Amerikaanse twee keer goud.

Bol besloot na de WK atletiek in Tokio van 2025, waar ze voor de tweede keer wereldkampioen op de 400 meter horden werd bij afwezigheid van McLaughlin, om zich te gaan richten op de 800 meter.