'Bizarre tijden' verrassen Nadine Visser in hordefinale op EK atletiek: 'Ik kwam hier voor een medaille'

Nadine Visser kwam in haar derde EK-finale op de 100 meter horden als vijfde over de finish en niet in de buurt van een medaille. En dat terwijl haar 12,72 in het Stadio Olimpico van Rome haar beste tijd van dit jaar was.

"Die tijden van de nummers 1, 2 en 3 zijn gewoon bizar", zei de 29-jarige Noord-Hollandse na haar race. "Dit had een olympische finale kunnen zijn. Er is een flinke stap vooruit gezet in het Europese hordelopen."

Visser concludeerde tot haar schrik dat zij niet kon aanhaken bij Française Cyréna Samba-Mayela (goud in 12,31), de Zwitserse Ditaji Kambundji (zilver in 12,40) en de Poolse Pia Skrzyszowska (brons in 12,42).

"Ik had eerlijk gezegd verwacht in betere vorm te zijn, ook al was mijn voorbereiding niet geweldig. Maar ik kwam hier naartoe voor een medaille en nu blijkt dat ik nog een flink niveau omhoog moet. Het enige wat ik kan doen is proberen iedere volgende wedstrijd wat sneller te gaan, zodat ik op de Olympische Spelen op mijn best ben."