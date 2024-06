Programma EK atletiek | Femke Bol, Lieke Klaver, Menno Vloon en estafette-mannen in actie in Rome

De EK atletiek vinden van 7 tot en met 12 juni 2024 plaats in Rome. Het is in Italië de laatste kans voor de Europese atleten om zich te laten zien én kwalificeren voor de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs. Femke Bol doet natuurlijk ook mee. Bekijk hier het programma van de EK atletiek.

Andere toppers, zoals Sifan Hassan, laten de EK atletiek schieten. Hassen focust zich, net als meerkampsters Anouk Vetter en Emma Oosterwegel volledig op de Olympische Spelen. Desondanks bestaat TeamNL in Rome uit 59 atleten, die volgens technisch directeur Vincent Kortbeek 'zeker weten medailles mee gaan nemen'.

EK atletiek | Nederland klimt op medaillespiegel dankzij Femke Bol, Diane van Es en Cathelijn Peeters De medaillespiegel op de EK atletiek kleurt redelijk oranje. Femke Bol pakte op de voorlaatste dag in Rome het tweede goud voor Nederland. Dankzij haar én andere Nederlandse medailles staat TeamNL keurig in de top tien.

Belangrijk EK voor estafette

Voor de Nederlandse hardlopers zijn de EK wel héél belangrijk. De mannen vielen op de WK estafette buiten de plekken die een ticket opleverden voor de Spelen. De aflossing op de 4x100 meter en 4x400 meter heeft in Rome de laatste kans om zich te kwalificeren. De vrouwen (met onder anderen Femke Bol en Lieke Klaver) en de gemengd estafette zijn wel al zeker van de Spelen.

Mannen op 4x100 meter door naar finale op EK atletiek, vrouwen op 4x400 meter ook De Nederlandse mannen waren dinsdagmiddag de snelste in hun heat bij de 4x100 meter op de EK atletiek. Het was nog niet snel genoeg (38.34) voor een olympisch ticket (onder de 38.30 seconden), maar wel snel genoeg voor de finale.

Programma EK atletiek

Hier onder vind je het programma van de EK atletiek in Rome. Het event wordt van 7 tot en met 12 juni in Italië afgewerkt. Er doen 59 Nederlandse atleten mee. De EK atletiek is elke dag live te zien bij de NOS op NPO 3. Vanaf 20.00 uur is die zender elke dag live met de finalesessies. Ook op NOS.nl en in de NOS-app kun je de EK atletiek live volgen.

Woensdag 12 juni

20.20 uur: Polsstokhoogspringen finale, mannen ( Menno Vloon ).

). 20.28 uur: Speerwerpen finale, mannen.

20.54 uur: Verspringen finale, vrouwen.

21.06 uur: 4x400 meter finale, vrouwen ( Nederland ).

). 21.19 uur: 4x400 meter finale, mannen.

21.31 uur: 800 meter finale, vrouwen.

21.44 uur: 10.000 meter finale, mannen ( Noah Schutte ).

). 22.26 uur: 1500 meter finale, mannen.

22.38 uur: 4x100 meter finale, vrouwen ( Nederland ).

). 22.50 uur: 4x100 meter finale, mannen (Nederland).

'Mooiste sportvrouw' Lieke Klaver is soms bang: 'Hoe ik me voel, boeit dan niet' Lieke Klaver wil geen wedstrijden missen. Ze heeft 'een soort FOMO ontwikkeld'. Tijdens de EK komt ze dan ook zeven keer in actie, in zes dagen tijd.

Let op: in het programma staan alleen onderdelen waar Nederlanders in actie komen en de grote finales. Voor het volledige programma check je de officiële website van de EK atletiek in Rome.