Een Britse topatleet heeft het bont gemaakt. Hij is samen met tien anderen aangeklaagd vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij een fraudezaak met crypto.

Het gaat om de 32-jarige Chjindu Ujah, die in 2017 goud won op de 4x100 meter estafette tijdens de wereldkampioenschappen. The Sun meldde op vrijdag dat hij is samen met negen anderen is aangehouden als onderdeel van een grootschalig politieonderzoek.

Georganiseerde criminele organisatie

De verdachten zouden deel hebben uitgemaakt van een georganiseerde criminele organisatie die gelinkt wordt aan fraude waarbij slachtoffers werden gebeld door mensen die zich voordeden als politieagenten en medewerkers van cryptobedrijven. Volgens de Regional Organised Crime Unit (ROCU) zou één persoon bij de vermeende fraude 300.000 pond zijn kwijtgeraakt, dat is omgeregend een kleine 350.000 euro.

Ujah verscheen op 30 april voor de rechtbank en op 28 mei moet hij opnieuw voor de rechter verschijnen, samen met negen andere verdachten. Zij worden beschuldigd van samenzwering tot fraude.

Ujah is overigens niet de enige atleet die in deze zaak is opgepakt. Brandon Mingeli, die Groot-Brittannië vertegenwoordigde op de 100 meter tijdens het EK onder 23 jaar in 2021, is ook een van de tien verdachten. Volgens de politie werden slachtoffers misleid om belangrijke beveiligingsgegevens te delen. Pas later ontdekten zij dat geld uit hun cryptowallets was gestolen.

Sportieve hoogte- en dieptepunten

Ujah maakte deel uit van de Britse 4x100 meter-estafetteploeg die op de WK atletiek van 2017 in Londen goud won door de Verenigde Staten te verslaan. Zijn sportieve carrière kende echter ook dieptepunten. Zo werd hij voor 22 maanden geschorst nadat hij tijdens de Olympische Spelen van Tokio 2020 positief had getest op twee verboden middelen. Door die overtreding raakte de Britse mannenploeg op de 4x100 meter estafette haar olympische zilveren medaille kwijt.

Later werd Ujah echter vrijgesproken van opzettelijk dopinggebruik. Hij keerde in 2024 terug in actie voor Groot-Brittannië tijdens de World Relays, maar heeft sindsdien niet meer aan een wedstrijd meegedaan.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover