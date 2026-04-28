Een UEFA-scheidsrechter is gearresteerd wegens vermeende aanranding van een jongen, nadat hij in Groot-Brittannië was vanwege een Europese wedstrijd. De official wordt ervan beschuldigd de jongen in zijn intieme zones te hebben betast en hem naar zijn hotelkamer te hebben proberen te lokken, voorafgaand aan de wedstrijd.

Met dat nieuws komt The Sun. Volgens de Britse krant startte de Engelse politie een onderzoek nadat de 'de buitenlandse scheidsrechter, die was afgevaardigd voor een midweekse wedstrijd, werd aangehouden voor de ogen van geschokte UEFA-officials, bij terugkeer in het hotel'.

Een bron vertelde de Britse tabloid dat de scheidsrechter, wiens naam niet bekend werd gemaakt, met een jongen aan de praat raakte in de openbare ruimte van het hotel. De arbiter zou hem vervolgens tegen zijn wil hebben aangeraakt en geprobeerd hebben hem naar zijn hotelkamer te lokken. "Het is schokkend en totaal ongepast, als het waar blijkt te zijn", aldus de anonieme bron aan The Sun.

Op borgtocht vrijgelaten

De jongen, of een vriend van hem, zou het incident bij de politie hebben gemeld terwijl de verdachte vertrok om de wedstrijd te fluiten. "Hij keerde die avond terug naar het hotel. Terwijl hij met de UEFA-delegatie binnenkwam, stond de politie klaar om hem te arresteren en zijn rechten voor te lezen. Hij werd meegenomen en verhoord, daarna werd hij op borgtocht vrijgelaten," tekent de krant op.

De Metropolitan Police in Londen heeft op zijn beurt verklaard dat een man van ongeveer 30 jaar op borgtocht is vrijgelaten in afwachting van een onderzoek naar meldingen van aanranding van een tiener.

FIFA houdt zaak in de gaten

De vraag is wat er nu gaat gebeuren. De politie zou hem kunnen uitleveren aan Groot-Brittannië, mocht hij worden aangeklaagd. De verdachte is een van de honderden arbiters die deze zomer op het WK zouden fluiten. De FIFA heeft verklaard dat hij niet in aanmerking zal komen voor een van hun competities zolang het onderzoek loopt. "We volgen de situatie met grote bezorgdheid. In de tussentijd zal de official niet in aanmerking komen voor wedstrijden in UEFA-competities," bevestigde ook de bond uit Nyon.