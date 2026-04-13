Voormalig topwielrenner Oscar Freire is volgens Spaanse media zondag opgepakt na een melding van zijn vrouw. Zij betichtte hem van intimidatie en daarop werd de oud-coureur van de Rabobank-ploeg gearresteerd. Het zou niet de eerste keer zijn geweest dat Freire zich misdroeg tegen haar.

Freire en zijn vrouw hebben samen drie kinderen, maar liggen sinds enkele maanden in scheiding en het is wel duidelijk dat van een vredige afhandeling geen sprake is. De partner van de Spanjaard stapte zondag naar de politie om een klacht in te dienen tegen de drievoudig wereldkampioen wielrennen.

De Guardia Civil pakte Freire vervolgens op vanwege verdenking van mishandeling, bedreiging, intimidatie en het pesten van de vrouw. Op haar verzoek werd de aanklacht uiteindelijk afgezwakt, maar desondanks werd Freire wel veroordeeld voor een lichte overtreding van belediging. Daardoor moet hij negen dagen bereikbaar zijn voor de politie en ook heeft hij een contactverbod voor een half jaar gekregen.

Incident in de kerk

Volgens het medium El Pais zijn er de afgelopen jaren al meerdere momenten geweest waarop Freire zich zou hebben misdragen. De druppel die de emmer deed overlopen en de vrouw motiveerde om Freire aan te geven, was een bizar incident in de kerk afgelopen zondag.

De oud-renner benaderde zijn vrouw, waarna een conflict ontstond. De vrouw verklaart dat ze probeerde de kerk te verlaten, maar dat hij haar bij de hand greep en later haar telefoon afpakte. Die gooide hij vervolgens hard op de grond.

Controlerend gedrag

Uit een politierapport dat in handen kwam van de Spaanse media is gebleken dat Freire, die een groot deel van zijn loopbaan voor de Rabobank-ploeg reed, volgens zijn vrouw altijd al controlerend gedrag vertoonde, maar dat het de laatste jaren nog erger is geworden. Zo zou hij microfoons en een gps-tracker in haar auto hebben geplaatst en wil hij altijd weten waar ze is.

Op het moment dat ze de aanklacht indiende bij de politie werd ze liefst dertien keer door hem gebeld. Daarnaast zouden de twee meerdere heftige ruzies hebben gehad en daar waren af en toe hun kinderen bij.

Dubbelleven

Het is ook niet voor het eerst dat Freire de telefoon van zijn vrouw tegen de grond heeft gegooid. Dat gebeurde ook al eens in september vorig jaar. Toen pakte hij haar mobiel op het moment dat ze zijn broer wilde bellen en vernielde die zelfs door meerdere keren met de telefoon te gooien. Toen ze vervolgens zei dat ze de politie ging bellen, zou de Spanjaard haar beide armen hebben gepakt en tegen de voordeur hebben gedrukt. Na een worsteling wist de vrouw uiteindelijk toch te ontkomen.

De wereldkampioen van 1999, 2001 en 2004 zou daarnaast ook al een aantal jaar een dubbelleven leiden. Freire wordt door haar ervan beticht om verschillende romatische relaties te onderhouden met andere vrouwen. "Ik ben veel meer waard dan jij, jij bent maar een gewone vrouw. Ik verdien dit en je moet me vergeven", zou de ex-toprenner vervolgens tegen haar hebben gezegd.

Vermist

Freire, die in zijn loopbaan ook nog vier etappes in Tour de France en zeven in de Vuelta won, kwam vorig jaar ook al op opmerkelijke wijze in het nieuws. Toen werd toen een tijdje vermist na een ruzie binnen zijn familie. Freire werd uiteindelijk na twee dagen weer gevonden.