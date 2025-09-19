Rai Benjamin heeft een bizar uur beleefd na zijn finale van de 400 meter horden tijdens het WK in Tokio. De Amerikaanse atleet eindigde als enige, werd vervolgens tijdelijk gediskwalificeerd, maar kreeg later alsnog zijn medaille.

Het verhaal rond Benjamin begon bij de finale van de 400 meter horden. De Amerikaan liep een uitstekende eerste 300 meter en liet toen al een groot deel van het deelnemersveld achter zich. Ook de Noor Kasper Warholm, de loper die het meeste indruk maakte tijdens de Diamond League dit seizoen en olympisch kampioen, liet hij al ver achter zich. Zelfs het totaal verkeerd nemen van de laatste horde maakte voor Benjamin niet meer uit. Hij snelde naar de eerste plek.

De Braziliaan Alison dos Santos snelde met een machtige eindsprint naar een zilveren medaille en Abderrahman Samba uit Qatar eindigde als derde. Warholm zakte uiteindelijk dusdanig in elkaar dat hij als vijfde over de finish kwam. Een enorme teleurstelling voor de Noor die als topfavoriet gelde voor de eindzege.

🇯🇵 🏃 | Wel of geen dq voor Rai Benjamin? Het was even spannend voor de Amerikaan na de finish van de 400 meter horden, maar na beraad van de jury blijft hij de koning van dit onderdeel! 🇺🇸👑 #WorldAthleticsChamps



📺 Stream het WK atletiek nu op HBO Max pic.twitter.com/pv9Oytal6Z — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 19, 2025

Diskwalificatie

Later moest Benjamin toch in spanning afwachten omdat de organisatie nog eens naar zijn race ging kijken. Diskwalificatie lonkte voor de Amerikaan. Doordat Benjamin niet over de laatste horde heen kwam en het obstakel omviel, verschoof de horde zo ver dat ook die van zijn concurrent in de andere baan scheef kwam te staan. Dit kon een nadeel voor zijn Nigeriaanse concurrent betekenen en dus wilde de bond Benjamin diskwalificeren, ook al verschoof hij de horde niet expres.

Het opvallende was dat Benjamin al met een kroon op zijn hoofd op de tribune zat om te kijken naar finale van de 400 meter horden bij de vrouwen, waar Femke Bol won. Later kwam de officiële uitslag van de atletiekbond en daaruit bleek dat Benjamin niet werd gediskwalificeerd. Een opluchting voor de toploper, die daardoor toch zijn gouden medaille op mocht halen.