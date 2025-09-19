Laurent Meuwly was erg blij met de race die Femke Bol de wereldtitel bezorgde bij de 400 meter horden op het WK in Tokio. De Nederlandse pakte goud en maakte ook een enorme indruk op de buitenlandse media en analist Gregory Sedoc.

Sedoc, oud-hordeloper en analist van de NOS, vindt het heel knap hoe Bol haar doel toch gehaald heeft. "Ook nog in een prachtige tijd van 51.54, fantastisch. Je moet het altijd nog maar even doen. Die wereldtitel prolongeren. De druk moet wel zo immens groot zijn geweest om hier te winnen. "

Bol was de absolute topfavoriet en er lag veel druk op haar, waardoor Sedoc de prestatie extra knap vindt. "Je moet het mentaal maar op kunnen brengen, want iedereen heeft het over haar. Echt knap hoe ze zich maar blijft ontwikkelen. Zij is de absolute ster, want ze hangt op alle posters en billboards hier in Tokio. Daar komt wel wat extra druk bij kijken."

Laurent Meuwly

Ook Laurent Meuwly, de coach van Bol, is blij dat de Nederlandse haar 'beste race van het jaar liep'. "We kunnen altijd iets vinden om beter te doen. Het is haar snelste race van het seizoen en dat is het doel. Het is niet makkelijk, we waren voorbereid op concurrentie tot de achtste horde. Maar ze is kalm gebleven en ze bleef focussen op zichzelf. Geen fouten en ze bleef goed tot het einde. Dat was de bedoeling."

De coach is het met Sedoc eens dat er veel druk op zijn pupil lag. "Ik was eerst nerveus, maar nu heel blij. Ze kon alleen maar verliezen, omdat ze dit seizoen geen race verloren heeft. Ook door de Olympische Spelen was er wat druk dat ze deze wel moet winnen. De concurrentie wordt beter en we moesten de beste race van het seizoen lopen. Ze moest uit de comfortzone en dat heeft ze gedaan.

Buitenlandse media

Ook in het buitenland is de prestatie van Bol niet onopgemerkt gebleven. Het Engelse The Guardian noemt Bol een 'wereldleidende' atlete. "Ze was dominant vanaf het begin en liep een gebalanceerde race. De Amerikaanse loopsters probeerden nog bij haar in de buurt te komen, maar Bol vond haar beste vorm in het slot zoals ze altijd doet. Het hele seizoen dominant en dat trekt ze door."

Het Franse L'Équipe noemt ook 'dominant' als belangrijkste woord om de race van Bol te omschrijven. "Ze herhaalde haar knappe race van Boedapest met haar zege in Tokio. Simpelweg domineerde ze de finale van het begin tot het eind met een comfortabele voorsprong op haar concurrenten. Ze is de tweede atlete die haar titel kan prolongeren op de 400 meter horden na Zuzana Hejnova."

"Superster Femke bol vierde een verwachte dominante zege bij de 400 meter horden tijdens het WK in Tokio", zo kopt het Duitse Sportschau. "Haar titel van Boedapest wist 'de vliegende Hollandse' met trots te promoveren. Een imposante race van de Nederlandse."