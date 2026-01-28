Topatlete Sydney McLaughlin-Levrone heeft voor het eerst sinds de aankondiging van haar zwangerschap een boekje open gedaan over haar toekomst in de sport. Haar prioriteiten zijn veranderd, maar de Amerikaanse heeft wel een mooi doel voor ogen.

De wereldrecordhoudster op de 400 meter horden omarmt een nieuw levensritme na anderhalf jaar vol recordbrekende prestaties. Ze neemt een pauze van haar carrière en geeft haar eigen gezondheid, maar ook die van anderen, prioriteit.

McLaughlin-Levrone was lange tijd dominant op de 400 meter horden en een plaaggeest voor Femke Bol. Ze won goud op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en pakte afgelopen jaar haar eerste wereldtitel op de 400 meter tijdens de WK. Voor Bol heeft de afwezigheid van de 26-jarige geen invloed, want ze focust zich dit jaar op de 800 meter.

Blijven trainen

McLaughlin-Levrone is samen met haar man, American football-speler Andre Levrone, in verwachting van hun eerste kind."Atletiek staat voor het eerst in lange tijd op de tweede plaats in mijn leven, waar ik erg enthousiast over ben," vertelt ze aan USA TODAY. Ze is van plan om veilig te blijven trainen tijdens haar zwangerschap, maar wil niet te snel terugkeren op de baan.

Hartoperatie vader

Haar prioriteit ligt bij een gezonde zwangerschap en tijd met haar familie. Dat heeft ook te maken met de gezondheid van haar vader, Willie McLaughlin die jarenlang kampte met de ongeneeslijke hartaandoening HCM. In 2021 onderging hij een levensreddende harttransplantatie.

Dat gaf haar inzicht over haar eigen toekomst. "Je wilt er zijn en helpen waar je kunt, en er is maar zoveel wat je kunt doen," zei ze. De atlete wil dus rust nemen als het nodig is. "Sommige dingen hebben gewoon aandacht, zorg en rust nodig."

Olympische Spelen 2028

Hoewel ze haar reis stap voor stap aanpakt, heeft McLaughlin-Levrone haar zinnen stevig gezet op de Olympische Spelen van Los Angeles 2028. Haar grote doel: een dubbelslag op de 400 meter horden en de 400 meter vlak. Dat wordt wel een uitdaging, gezien het huidige wedstrijdschema. Ze zou voor beide evenementen twee keer op dezelfde dag in actie moeten komen, op 18 en 20 juli.

"Ik kijk zeker vooruit naar 2028. Dat zit me vaak in gedachten", zegt ze. "Ik denk dat het eerlijk gezegd altijd op de voorgrond staat." Maar ze benadrukt nogmaals dat haar focus eerst ligt op een goede zwangerschap. "Dus, zoals ik al zei, één stap tegelijk, en hopelijk vorderen de dingen positief."