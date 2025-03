Voormalig Oranje-hockeysters over bijzondere belofte: 'Ik hoop dat hij heeft gespaard'

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast duiken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As weer in de meest opvallende sportverhalen. Dit keer stuiten ze op een bijzondere belofte die de vader van topatlete Lieke Klaver ooit deed. Als kind droomde Klaver van een roze Lamborghini en haar vader beloofde haar er een als ze grote prijzen zou winnen. Nu de sprintster tweemaal goud heeft gepakt op de EK indoor in Apeldoorn vragen Hoog en Van As zich af: houdt hij woord?

“In een interview vertelde ze dat haar vader haar destijds die belofte heeft gedaan. Ze was vroeger gek op auto’s en roze Lamborghini’s. Dus ja, ik ben benieuwd of ze binnenkort in een roze bakkie bij de atletiekbaan verschijnt”, lacht Van As.

'Mooiste sportvrouw' Lieke Klaver schittert als model met nieuwe look: 'Wow!' Voor topatlete Lieke Klaver is het na het succesvolle EK indoor nu tijd voor ontspanning. De Europees kampioene op de 400 meter steelt de show als model. Voor een speciale campagne heeft ze ook nog eens een metamorfose ondergaan.

Hoog reageert met een knipoog: “Ik hoop dat hij heeft gespaard.” Van een peperdure sportwagen naar hun eigen ervaringen met sportieve beloningen: Hoog en Van As halen herinneringen op aan hun tijd als topsporters. “Hebben jouw ouders je ooit iets beloofd?”, vraagt Van As.

Hoog schudt haar hoofd: “Dat soort beloftes werden bij mij niet echt gedaan. Maar ik had wel teamgenoten die bij hun tiende interland een ingegraveerde gouden ketting kregen.” Van As herinnert zich dat ook: “Ja, dat klopt inderdaad.”

Opmerkelijk ritueel Lieke Klaver zorgt voor hilariteit bij olympisch kampioenen: 'Dat had ik nog nooit gehoord' Lieke Klaver pakte afgelopen weekend haar eerste individuele gouden medaille op de EK indoor atletiek en deed uit de doeken welke rituelen haar helpen om in topvorm te komen. Het zorgde voor verbazing bij tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As.

Minder dure cadeau's

Zelf kreeg Hoog iets minder luxe cadeaus: “Ik kreeg altijd een mok van de plek waar we speelden. Die heb ik nog allemaal in de kast staan, uit Mönchengladbach, Londen, Madrid…” Van As grapt: “Die pronken nu zeker allemaal op het plankje in je open keuken?” Hoog speelt mee: “Ja, en daar vertel ik dan allemaal verhalen over aan mijn kinderen.”

Toch is Hoog achteraf blij dat haar ouders geen beloftes deden: “Daar doe je het uiteindelijk ook niet voor.”

Geen Lieke Klaver en Femke Bol op WK indoor: deze atleten gaan wél voor Nederlands succes Na de succesvolle EK voor TeamNL in Apeldoorn, staan de WK indoor alweer voor de deur. De beste atleten ter wereld komen samen in Nanjing, China. Maar Lieke Klaver en Femke Bol zijn er niet bij.

Kaartjes sturen

Wat ze wél koesteren, zijn de kaartjes die ze tijdens grote toernooien van hun moeders kregen. “Wij sliepen altijd samen op de kamer en onze moeders stuurden ons altijd veel kaartjes. Die hingen we dan in onze kamer op. Zo leuk!”, vertelt Van As. Hoog lacht: “Dat is toch hetzelfde als een gouden ketting?” Van As sluit af: “Of een roze Lamborghini?”

PSV-ster Noa Lang steelt de show met luxe outfits: check hier zijn peperdure stijl Voetballers lopen er graag gelikt bij. Dikke horloges, designerkleding en aparte stijlen komen veel voorbij vooral op sociale media. Een van de betere geklede voetballers in Nederland is Noa Lang. De flankenflitser van PSV weet wel wat hij graag draagt. Dit is de kledingstijl van de veelbesproken voetballer Noa Lang.

Beluister de podcast

Tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As blikken elke maandag in de wekelijkse podcast van Sportnieuws.nl terug op het sportweekend. Natuurlijk mag deze week het succesvolle wereldkampioenschap schaatsen in Hamar niet ontbreken. Ook wordt de start van het Formule 1-seizoen besproken en delen ze de leukste anekdotes over hun carrière. Beluister de nieuwe aflevering in je favoriete podcastapp of hieronder: